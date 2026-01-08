La búsqueda de pumas en un sendero remoto de Colorado, donde un excursionista solitario fue atacado mortalmente, finalizó el lunes después de que las autoridades abatieran a dos de los depredadores, incluido uno con ADN humano en sus patas, pero no pudieran encontrar a un tercero.

La víctima del ataque del día de Año Nuevo fue identificada como una mujer de 46 años de Fort Collins, a aproximadamente una hora en coche del lugar del ataque en el sendero Crosier Mountain, al este del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Fue el primer ataque mortal de pumas en Colorado desde finales de la década de 1990 y el cuarto en Norteamérica en la última década.

La víctima, Kristen Marie Kovatch, murió de asfixia debido a la compresión del cuello, informó la Oficina del Forense del Condado de Larimer en un comunicado el lunes. Las lesiones eran “consistentes con un ataque de pumas” y su muerte fue declarada un accidente, según la oficina del forense. La familia de Kovatch declaró que era una ultramaratonista que murió haciendo algo que amaba: el senderismo y disfrutando de la belleza de las tierras públicas de Colorado.

“Estamos devastados por la repentina y trágica pérdida de nuestra querida Kristen”, declaró la familia en un comunicado. “Nuestra familia está luchando por comprender este momento desgarrador”.

Dos excursionistas encontraron el cuerpo de Kovatch en un sendero al sureste de la comunidad de Glen Haven, Colorado, alrededor del mediodía del 1 de enero, según informaron las autoridades estatales. Un puma estaba cerca y le lanzaron piedras para ahuyentarlo. Uno de los excursionistas, un médico, atendió a la víctima, pero no le encontró pulso.

Más tarde ese mismo día, dos pumas que se encontraban en la zona fueron asesinados a tiros por agentes de vida silvestre.

Una necropsia reveló que uno de esos animales, un macho, tenía ADN humano en sus cuatro patas, según declaró el lunes Kara Van Hoose, portavoz de Parques y Vida Silvestre de Colorado. El otro león abatido no tenía rastros de ADN humano, añadió. La búsqueda de un tercer puma avistado en la zona se prolongó durante cuatro días sin más señales del animal, según informaron las autoridades. Las rutas de senderismo en la zona se cerraron mientras se realizaba la búsqueda.

Los leones de montaña, también conocidos como pumas, pueden pesar hasta 60 kilogramos y medir más de 1.8 metros de largo. Se alimentan principalmente de ciervos.

Colorado cuenta con un estimado de entre 3,800 y 4,400 pumas, clasificados como una especie de caza mayor en el estado y que pueden cazarse.

Un hombre de Glen Haven que corría por el mismo sendero donde Kovatch fue asesinado se encontró con un puma en noviembre. Dijo que se abalanzó sobre él agresivamente, pero lo repelió con un palo.

Según Van Hoose, este fue uno de varios encuentros con pumas al este del Parque Nacional de las Montañas Rocosas en los últimos meses. En dos de esos casos, los depredadores mataron a perros que paseaban sus dueños, añadió.