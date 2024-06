( The Associated Press )

Tesla está llamando a revisión más de 125,000 vehículos, para reparar un sistema de advertencia del cinturón de seguridad que puede aumentar el riesgo de lesiones en caso de colisión.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera ha informado que la llamada a revisión incluye algunos vehículos Model S, 2012-2024, Model X, 2015-2024, Model 3, 2017-2023 y Model Y, 2020-2023.

El sistema de advertencia del cinturón de seguridad se supone que proporciona señales sonoras y visuales de recordatorio del cinturón de seguridad a los conductores para alertarles de que su cinturón de seguridad no está abrochado. La NHTSA dijo que en ciertos vehículos, las señales audibles y visuales de recordatorio del cinturón de seguridad no se activa en el momento en que se supone que, que no cumple con los requisitos federales de seguridad.

La NHTSA dijo que hasta el martes, Tesla había identificado 104 reclamaciones de garantía que pueden estar relacionadas con la condición. La empresa no tiene constancia de que se hayan producido colisiones, muertes o lesiones relacionadas con este problema.

Tesla, presidida por el multimillonario Elon Musk, planea empezar a desplegar una actualización de software por aire a los vehículos afectados de forma gratuita en junio. La actualización de software eliminará la dependencia del interruptor de ocupación del asiento del conductor del software y sólo se basará en la hebilla del cinturón de seguridad del conductor y el estado de encendido para activar las señales de recordatorio del cinturón de seguridad.

El mes pasado, Tesla retiró 3,878 de sus Cybertrucks 2024, tras descubrir que el pedal del acelerador puede atascarse, provocando potencialmente que el vehículo acelere de forma involuntaria y aumente el riesgo de accidente.

En febrero, la NHTSA anunció la llamada a revisión de casi 2.2 millones de vehículos Tesla vendidos en Estados Unidos porque algunas luces de advertencia del panel de instrumentos son demasiado pequeñas. La agencia también dijo en ese momento que había elevado una investigación de 2023 sobre los problemas de dirección de Tesla a un análisis de ingeniería, un paso más cerca de una llamada a revisión.

En abril, la NHTSA dijo que estaba investigando si la retirada del año pasado del sistema de conducción Autopilot de Tesla fue suficiente para asegurarse de que los conductores presten atención a la carretera.