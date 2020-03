Washington. El miércoles, el Senado aprobó un proyecto de ley bipartidista que aprobó un proyecto de ley de más de $ 100 mil millones para aumentar las pruebas del coronavirus y garantizar la licencia por enfermedad pagada para millones de trabajadores afectados por él, y el presidente Donald Trump lo firmó rápidamente. Pero los legisladores y la Casa Blanca ya habían centrado su atención en el plan mucho más grande de un billón de dólares de la administración para estabilizar la economía a medida que la pandemia amenaza con la ruina financiera para individuos y empresas.

Los detalles sobre el plan de rescate económico de Trump siguen siendo escasos, y seguramente crecerá con los complementos de legisladores, pero su pieza central es dedicar $ 500 mil millones para comenzar a emitir pagos directos a los estadounidenses a principios del próximo mes. También canalizaría efectivo a las empresas para ayudar a mantener a los trabajadores en nómina, ya que los sectores generalizados de la economía estadounidense de $ 21 billones casi cierran.

En un memorando, el Departamento del Tesoro propuso dos infusiones en efectivo de $ 250 mil millones a individuos: un primer conjunto de cheques emitidos a partir del 6 de abril, con una segunda ola a mediados de mayo. Los montos dependerían de los ingresos y el tamaño de la familia.

El plan del Tesoro, que requiere la aprobación del Congreso, también recomienda $ 50 mil millones para estabilizar las aerolíneas, $ 150 mil millones para emitir garantías de préstamos a otros sectores en dificultades y $ 300 mil millones para pequeñas empresas. El plan parece anticipar que muchos de los préstamos no se pagarán.

En conjunto, el plan de administración promete la mitad del billón de dólares a familias e individuos, y la otra mitad se utiliza para apuntalar negocios y mantener a los empleados en nómina.

Los pagos directos irían únicamente a los ciudadanos estadounidenses y estarían "escalonados según el nivel de ingresos y el tamaño de la familia". Los dos pagos serían idénticos, y la segunda ola comenzaría el 18 de mayo.

El esquema del Tesoro proporciona una base para que los legisladores trabajen en una respuesta gubernamental sin precedentes y es probable que se amplíe para incluir fondos de emergencia adicionales para las agencias federales.

El precio para el próximo paquete económico solo promete superar la solicitud de $ 1 billón del Tesoro, un plan de rescate no visto desde la Gran Recesión. Trump insta al Congreso a aprobar el paquete de estímulo alucinante en cuestión de días.

El Senado planea permanecer en sesión hasta que se apruebe el tercer proyecto de ley de coronavirus, con posibles sesiones de fin de semana. El proceso que se avecina es incierto, pero la presión sobre los legisladores es enorme para que actúen con rapidez y no permitan que el espíritu de juego obstaculice los resultados.

Los economistas dicen que el país probablemente ya esté en recesión y que el mercado de valores continuó su caída libre el miércoles. El pánico hace que muchos legisladores se deshagan de su bagaje ideológico para lidiar con una enorme empresa por una crisis que excede el alcance del pánico financiero de 2008: un cierre virtual de muchas empresas y un desempleo que podría durar hasta 20% según algunas estimaciones.

El miércoles en el Capitolio, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, preparó a sus colegas para tomar medidas sin precedentes para enfrentar el ataque de la epidemia a la economía.

"No aplazaré el Senado hasta que pasemos un paquete mucho más audaz", dijo McConnell. "No nos iremos hasta que entreguemos".

Pero primero, el Senado aprobó un paquete de pago de enfermedad, ayuda alimentaria de emergencia, pruebas gratuitas y más dinero aprobado por la Cámara de más de $ 100 mil millones para Medicaid, a pesar de las objeciones republicanas sobre el impacto potencial en las pequeñas empresas cargadas con un nuevo mandato para pagar la licencia por enfermedad . El gobierno reembolsaría a las empresas, pero los grupos de defensa empresarial dicen que el plan no es viable para muchas empresas pequeñas. Aún así, solo ocho republicanos votaron no.

"Esta legislación no es perfecta, pero no podemos permitir que lo perfecto sea enemigo de lo bueno", dijo el senador republicano Todd Young de Indiana.

Trump, cuyo apoyo al paquete influyó en la mayoría de los republicanos, lo firmó rápidamente el miércoles por la noche.

McConnell está tratando de tomar el control del tercer esfuerzo de coronavirus, poniendo a cargo a los presidentes republicanos y prometiendo consultar más tarde con los demócratas del Senado. El máximo demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, criticó el enfoque de McConnell, diciendo que es "demasiado engorroso, demasiado partidista y tomará demasiado tiempo, dada la urgencia y la necesidad de cooperación".

Sin embargo, Schumer ha hablado con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y mantiene una influencia considerable ya que el Senado planea trabajar hasta el fin de semana para tratar de aprobar la medida. Pelosi y McConnell también han hablado.

Pelosi envió una señal pública a McConnell con el lanzamiento de una lectura autorizada de una llamada del miércoles con los principales líderes demócratas.

"La forma más rápida de terminar un tercer paquete a principios de la próxima semana, como sugirió el Secretario Mnuchin, es tener una negociación de cuatro esquinas", dijo Pelosi, refiriéndose a los principales líderes del Congreso tanto en la Cámara como en el Senado.

El plan del Tesoro del miércoles incluye $ 300 mil millones en "préstamos para interrupción de pequeñas empresas" que estarían 100% garantizados por el gobierno federal para cubrir seis semanas de nómina durante la crisis. Estos préstamos se otorgarían a través de bancos privados y se perdonarían en muchos casos.

El plan también establecería un programa de préstamos de $ 50 mil millones dedicado a las líneas aéreas en peligro, que se requeriría para seguir volando como condición para obtener préstamos. Otros $ 150 mil millones suscribirían préstamos a otros sectores comerciales. Los detalles sobre los programas de préstamos eran confusos, pero los términos seguramente serán fuertemente subsidiados.

Recién salido de la campaña principal, el senador Bernie Sanders presentó sus propias ideas: que el gobierno federal siga pagando los cheques de pago de los empleados y Medicare cubra las necesidades de atención médica no satisfechas derivadas del brote.

"La forma más rápida de enfrentar la crisis económica es que el gobierno federal garantice que todos los empleadores podrán cumplir con su nómina y mantener a sus trabajadores en la nómina", dijo Sanders a los periodistas. "Es una propuesta costosa, pero creo que es la mejor y más rápida manera de asegurarse de que los trabajadores en este país sigan teniendo un cheque de pago".

Durante la noche, la Casa Blanca envió a los legisladores una solicitud de fondos de emergencia de $ 46 mil millones para impulsar la atención médica para miembros del servicio militar y veteranos, financiar la producción de vacunas y medicamentos, construir 13 centros de cuarentena en la frontera sur para migrantes, hacer que los edificios federales sean más seguros y reembolsar Amtrak por $ 500 millones en pérdidas de ingresos anticipadas, entre otros propósitos.

La solicitud de Trump también revierte los recortes a los Centros para el Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud que Trump propuso en su presupuesto de febrero para el próximo año y crearía un fondo de $ 3 mil millones para necesidades imprevistas.

Los economistas dudaron de que el paquete de rescate económico masivo que se está redactando sea suficiente para detener la pérdida de millones de empleos, incluso a corto plazo. Su objetivo es ayudar a los estadounidenses sin cheques de pago a evitar la ejecución hipotecaria y otras dificultades financieras y evitar que las empresas caigan en bancarrota.

El plan del Tesoro está a la par con el rescate bancario de $ 700 mil millones de 2008 o la ley de recuperación de casi $ 800 mil millones de 2009. La propuesta de la Casa Blanca tiene como objetivo proporcionar una reducción de impuestos masiva para los asalariados, $ 50 mil millones para la industria de las aerolíneas y $ 250 mil millones para las pequeñas empresas. Pero nada se establece en concreto, y toda la presión es para que el paquete siga creciendo.

La cantidad que se enviaría en cheques estadounidenses aún no se ha decidido. La Casa Blanca dijo que le gustó la idea del senador republicano Mitt Romney de cheques de $ 1,000, aunque no necesariamente por esa suma y no para las personas más ricas.

Los demócratas del Senado produjeron su propia propuesta de $ 750 mil millones, que incluye $ 400 mil millones para apuntalar hospitales y otras operaciones de emergencia en respuesta a la pandemia mundial y $ 350 mil millones para reforzar la red de seguridad con controles de desempleo y otra ayuda para los estadounidenses.

En la Cámara, los representantes Mario Díaz-Balart, Florida y Ben McAdams, demócrata de Utah, emitieron declaraciones en las que dijeron que habían dado positivo por COVID-19, los dos primeros casos conocidos en el Congreso. Varios otros legisladores han entrado y salido del autoaislamiento después de la exposición a personas que luego dieron positivo por el virus.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa solo síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, incluida la neumonía.

La gran mayoría de las personas se recuperan del nuevo virus. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con enfermedades leves se recuperan en aproximadamente dos semanas, mientras que aquellas con enfermedades más graves pueden tardar entre tres y seis semanas en recuperarse.