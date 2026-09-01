El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) emitió el lunes una alerta de tormenta tropical para la costa del Golfo de México desde el área de Galveston y Houston, Texas, hasta los distritos occidentales de Luisiana.

La tormenta evolucionó el lunes de depresión tropical a la tormenta tropical Edouard. Los meteorólogos pronostican que seguirá fortaleciéndose antes de tocar tierra en Texas el martes.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el mayor problema que se espera de la tormenta son las inundaciones. Los meteorólogos pronostican de 3 a 6 pulgadas de lluvia en el área metropolitana de Houston, y hasta 9 pulgadas en algunos lugares de la costa del estado. Podrían caer más de 4 pulgadas de lluvia por hora, lo que probablemente causará inundaciones repentinas en zonas bajas y urbanas, de acuerdo con el NHC.

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“Esta es nuestra primera gran tormenta de la temporada, y les diré que Texas está preparado”, comentó Orlando Alanis, de la División de Manejo de Emergencias de Texas, durante una conferencia de prensa.

La tormenta tropical se ubicaba la noche del lunes a unas 140 millas al sureste de Cameron, Luisiana, y a 175 millas al sureste de Port Arthur, Texas, con vientos máximos sostenidos de 40 mph.

Cuadrillas de obreros trabajaron el lunes para despejar la vegetación seca que podría encenderse por el impacto de un rayo y causar incendios, afirmó Abbott.

Mientras tanto, los remanentes del huracán Dolly llevaron lluvia y tormentas eléctricas a partes de Haití y la República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos, y las Bahamas, informó el NHC.

En el océano Pacífico, la tormenta tropical Lowell se encontraba a unas 740 millas al sureste de Hilo, Hawai, y se desplazaba hacia el oeste con vientos máximos sostenidos de 65 mph. Los meteorólogos dijeron que Lowell podría intensificarse para la noche del lunes o el martes, y estar en las cercanías de las islas hawaianas más adelante esta semana.

En otras partes del Pacífico, el huracán Karina se fortaleció el lunes hasta convertirse en una poderosa tormenta de categoría 4 en el océano Pacífico, pero no amenaza tierra, informaron los meteorólogos.

Karina se ha intensificado rápidamente desde que se convirtió en huracán el domingo y se ha visto alimentada por aguas cálidas muy mar adentro. Se encontraba a unas 1,055 millas al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y se desplazaba hacia el oeste, con vientos máximos sostenidos de 140 mph, señaló el NHC.

No había avisos preventivos en vigor, pero se prevé que el oleaje afecte a México y probablemente al sur de California. Es posible que se fortalezca más el lunes, seguido de fluctuaciones en la intensidad, indicó el NHC.