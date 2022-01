The New York Times Co. adquirirá el sitio de noticias deportivas The Athletic por 550 millones de dólares, una decisión estratégica para expandir su audiencia de suscriptores en un momento en que decae el negocio de anuncios en la edición impresa del diario.

El Times, a diferencia de otros diarios locales, ha prosperado en los años recientes. Ha conseguido millones de suscriptores durante la presidencia de Trump y la pandemia y se mantiene en camino a llegar a los 10 millones de suscriptores para el 2025.

En el trimestre más reciente, el periódico tenía 8,4 millones de suscriptores. Ha diversificado su cobertura con consejos de estilo de vida, juegos y recetas. Esto ha ayudado a contrarrestar el retroceso tras el auge de noticias políticas del 2020.

“Ahora vamos por una meta superior a los 10 millones de suscriptores y creemos que The Athletic nos permitirá expandir el mercado identificable de potenciales suscriptores”, dijo el jueves la directora ejecutiva de The New York Times Co. Meredith Kopit en una comunicado.

Es una de las adquisiciones más grandes para el Times. La compañía gastó 1.000 millones para comprar el Boston Globe en 1993 y 410 millones en About.com en 2005. Vendió ambos medios posteriormente a un precio menor.

Los medios digitales han comenzando a consolidarse recientemente y pelean por ganancias de anuncios en línea con los gigantes de la tecnología como Google y Facebook. El conglomerado de medios alemán Axel Springer adquirió Politico; Vox Media compró Group Nine Media, y Buzzfeed, dueño de Thrisllist y el sitio de animales The Dodo, se hizo del HuffPost.

The Athletic abarca noticias deportivas nacionales y locales —más de 200 equipos, de acuerdo con el Times. Se fundó en el 2016 y está dirigido a los aficionados al deporte que desean pagar por las historias. Cuenta con 1,2 millones de suscriptores.

En su sitio de internet asegura que cuenta con más de 400 empleados editoriales, por lo que se convierte en la mayor adquisición para The Times que cuenta con 2.000 empleados editoriales.

El acuerdo sería cerrado en este trimestre.