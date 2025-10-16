Nuevos detalles salen a la luz sobre la muerte de Jacqueline “Mimi” Torres-García, incluyendo el historial criminal de su tía, acusada junto a la madre y el padrastro de la menor.

Jackelyn García, tía de la menor, fue arrestada en 2023 luego de llevar a su bebé de 10 meses al hospital Connecticut Children’s por un presunto problema en una pierna.

Según confirmaron las autoridades de Connecticut al medio NBC CT, los médicos encontraron que la bebé presentaba moretones en varias partes del cuerpo y múltiples fracturas en distintas etapas de sanación.

Posteriormente los médicos determinaron que las heridas no eran compatibles con una caída, como alegó la madre.

Tras los hechos, García fue acusada de poner en riesgo la vida de un menor. Un tribunal la sentenció a 10 años de prisión,

En la orden judicial, un detective indicó que García confesó estar atravesando depresión posparto y dijo que se le dificultaba cuidar a sus hijos porque el padre de la niña “siempre está trabajando”.

Tras cumplir 18 meses en prisión, la pena de García le fue suspendida y se le concedió libertad condicional por un período de cinco años.

Actualmente, Jackelyn García enfrenta cargos por privación ilegal de libertad, riesgo de lesión a un menor y crueldad intencional hacia una persona menor de 19 años. Se alega que colaboró con su hermana, Karla García, y el novio de esta, Jonatan Nanita, en el presunto maltrato que culminó con la muerte de “Mimi”, como la conocían amigos y parientes.

Los restos Torres-García fueron hallados en un contenedor, luego de que un vecino de New Britain alertara a las autoridades sobre ruidos y movimientos extraños en una residencia cercana. Según las investigaciones, habría sido Nanita quien dejó el contenedor con los restos.

Los tres implicados ya fueron arrestados.