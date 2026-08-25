La cadena minorista Target retiró de la venta un disfraz infantil de payaso para Halloween luego de recibir una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios aseguraron que el diseño evocaba el blackface y las caricaturas racistas utilizadas históricamente en los espectáculos de juglares.

La controversia comenzó cuando el producto, comercializado como un disfraz de “payaso de circo que brilla bajo luz negra”, apareció en la tienda en línea de la empresa con la imagen de un niño negro como modelo. El atuendo incluía un mono negro y naranja, guantes negros y una máscara con una sonrisa exagerada y un pequeño sombrero de copa.

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Target admite el error

Ante las críticas, la compañía publicó un comunicado en el que anunció el retiro inmediato del disfraz y ofreció una disculpa pública.

“Retiramos un disfraz de Halloween ofensivo que nunca debió haber sido parte de nuestro surtido. Ya no está a la venta. Como empresa, nos equivocamos y lo lamentamos profundamente”, expresó Target.

La empresa añadió que entiende que el incidente resultó especialmente doloroso para sus clientes, empleados y socios afroamericanos, y aseguró que revisará sus procesos internos para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Payaso de Target. ( Captura )

Una polémica que revive el debate sobre diversidad

El caso surge en un momento en que Target continúa bajo escrutinio por los cambios realizados en sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). La reducción de esos programas provocó anteriormente protestas y llamados al boicot por parte de algunos consumidores y organizaciones comunitarias.

Hasta el momento, la compañía no ha revelado quién aprobó el diseño del disfraz ni cómo llegó a formar parte de la colección de Halloween, aunque afirmó que la investigación interna ya está en marcha.