La versión estadounidense de TikTok alegó haber sufrido “un corte de energía en uno de los centros de datos” del país que provocó problemas técnicos en el funcionamiento de la aplicación, después de que varios usuarios denunciaran censura por motivos políticos al ver que no podían enviar mensajes con la palabra “Epstein” o que algunos vídeos críticos con el presidente, Donald Trump, eran silenciados.

“Seguimos trabajando para resolver un problema importante de infraestructura provocado por un corte de energía en uno de nuestros centros de datos asociados en Estados Unidos. Aunque la red ya se ha restablecido, el corte provocó un fallo en cadena de los sistemas que estamos tratando de resolver junto con nuestro socio del centro de datos”, aseguró la versión estadounidense de la plataforma en un comunicado.

En las últimas horas, decenas de usuarios han denunciado que la aplicación, que pasó hace poco a manos estadounidenses tras meses larga presión a Pekín, estaba censurando algunas posiciones políticas.

Varios usuarios compartieron imágenes en X en que se mostraba que al enviar un mensaje que contuviese la palabra “Epstein” daba error.

La publicación de los documentos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein ha sido uno de los momentos políticos que más ha amenazado a Trump en este segundo año de mandato.

El republicano aparece en algunas fotos con él, ya que tuvieron una relación de amistad, pero niega tener nada que ver con los cargos que pesan sobre Epstein, que se suicidó en prisión a la espera de un juicio por abusos sexuales y tráfico de menores. Anteriormente había sido condenado por prostitución de menores y abuso sexual de una menor.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newson, aseguró que ha pedido al Departamento de Justicia del estado que revise la conducta de la aplicación tras afirmar que su oficina recibió “informes, y casos confirmados de forma independiente, de contenido suprimido crítico con el presidente Trump”.

El periodista David Leavitt denunció que algunos de sus vídeos críticos con la Administración de Trump y los agentes federales de inmigración habían sido marcados como “no elegibles para recomendar”.

La semana pasada, la empresa matriz de TikTok, la china ByteDance, vendió la mayoría de sus operaciones en EE.UU. a un consorcio estadounidense formado por Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, tras meses de una larga disputa legal y para garantizar la continuidad de la aplicación en el país.

“Ahora será propiedad de grandes patriotas e inversores estadounidenses (…). Solo espero que quienes aman TikTok me recuerden”, escribió Trump en su red Truth Social.