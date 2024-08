( The Associated Press )

Tim Walz y JD Vance han salido de la oscuridad nacional y se apresuran a presentarse al país, pero el senador de Ohio ha tenido un comienzo más difícil que el gobernador de Minnesota.

Una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos muestra que Walz tuvo un comienzo más fluido como compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris que Vance para el expresidente Donald Trump.

Alrededor de un tercio de los adultos estadounidenses (36%) tienen una opinión favorable de Walz, quien se presentará a su partido cuando hable en la Convención Nacional Demócrata el miércoles. Alrededor de una cuarta parte (27%) tiene una opinión positiva de Vance. Significativamente más adultos también tienen una opinión desfavorable de Vance que de Walz —44% frente a 25%.

Ambos gustan hasta ahora dentro de sus propios partidos, mientras que los independientes tienen una probabilidad un poco mayor de tener una opinión positiva de Walz que de Vance, pero la mayoría todavía no sabe lo suficiente sobre ninguno de los dos.

Ambos candidatos para la vicepresidencia aún necesitan trabajar para darse a conocer mejor —aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses no saben lo suficiente sobre Walz como para tener una opinión sobre él, y alrededor de 3 de cada 10 no saben lo suficiente sobre Vance. No obstante, ambos son mucho más conocidos de lo que lo eran antes de ser seleccionados como candidatos a vicepresidente.

A los demócratas les gusta Walz, pero muchos grupos clave no saben lo suficiente

Mientras Walz se prepara para hablar en la convención, aproximadamente 6 de cada 10 demócratas dijeron tener una opinión favorable de él, incluidos aproximadamente 4 de cada 10 cuya opinión es “muy favorable”. Aproximadamente 3 de cada 10 no lo conocen lo suficiente como para tener una opinión. Esta es la primera medida de la favorabilidad de Walz en una encuesta de AP y el Centro NORC, pero otras encuestas mostraron que era prácticamente desconocido a nivel nacional antes de ser elegido.

Muchas coaliciones demócratas clave todavía no saben mucho sobre Walz. Alrededor de 4 de cada 10 mujeres no saben lo suficiente como para tener una opinión sobre él, y aproximadamente 4 de cada 10 adultos jóvenes menores de 45 años respondieron lo mismo. Más o menos la mitad de los adultos negros y como 4 de cada 10 adultos hispanos tampoco saben lo suficiente como para decir si les gusta. Muchos adultos de bajos ingresos y aquellos sin títulos universitarios tampoco tienen una opinión sobre Walz.

Los datos de AP VoteCast, una encuesta nacional del electorado, muestran que cuando se postuló para gobernador, en 2022, Walz ganó con el apoyo de las mujeres, los votantes jóvenes, los hogares que pertenecían a sindicatos, quienes vivían en los suburbios y las personas en áreas urbanas. Dividió el apoyo de los votantes blancos y los hombres —dos grupos en los que el equipo Harris-Walz intentará socavar la ventaja de Trump—. Perdió a los votantes rurales del estado, así como a los hogares con veteranos militares.