Una mujer de 34 años y un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) resultaron con heridas leves luego de que un oficial disparara accidentalmente su arma de servicio dentro de una estación del metro en Brooklyn. El incidente es investigado por la propia policía para determinar cómo ocurrió.

El percance ocurrió alrededor de las 4:40 de la tarde del jueves en la estación Kingston–Throop Avenues, de la línea C, ubicada en el vecindario de Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn. Según las autoridades, el disparo se produjo mientras el arma permanecía dentro de la funda del oficial.

De acuerdo con el NYPD, fragmentos de la bala impactaron a otro policía y a una pasajera que se encontraba en la plataforma. Ambos sufrieron lesiones menores y fueron trasladados junto con el agente que accionó el arma a un hospital, donde recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta.

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La policía reconoció que inicialmente informó que no había personas heridas, pero más tarde corrigió esa versión al confirmar que los fragmentos del proyectil alcanzaron a las dos víctimas.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado qué provocó el disparo ni si el arma presentó algún fallo mecánico. Tampoco han divulgado la identidad de los tres involucrados.

Como medida preventiva, los dos agentes fueron reasignados a tareas administrativas mientras la División de Investigación del Uso de la Fuerza del NYPD lleva a cabo la pesquisa sobre el incidente.