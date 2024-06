SIOUX FALLS. Un tiroteo en un barrio de Sioux Falls, Dakota del Sur, dejó tres personas muertas y otras dos heridas la madrugada del sábado, informó la policía.

La policía dijo que tiene un sospechoso bajo custodia. No parece haber más peligro para la comunidad. La investigación sigue su curso.

La policía dijo en un comunicado de prensa que encontraron a las víctimas alrededor de las 2:45 a.m. mientras respondían a una llamada sobre un disturbio, informó el periódico Argus Leader. Los heridos fueron trasladados a un hospital para ser atendidos. Se cree que sus heridas no ponen en peligro su vida.

Las autoridades no dieron más detalles. La policía de Sioux Falls no respondió a dos mensajes telefónicos dejados a los despachadores ni a un mensaje de The Associated Press en las redes sociales.