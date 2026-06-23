Un tiroteo en una biblioteca del norte de California causó dos fallecidos el lunes y las autoridades detuvieron a un sospechoso de 18 años, informaron las autoridades el martes.

El jefe de policía de Chico, Billy Aldridge, dijo que en una llamada al 9-1-1 el lunes por la noche se podían escuchar sonidos de disparos y a personas gritando desde el interior de la sucursal en Chico de la biblioteca del condado Butte. Chico, una ciudad con unos 100,000 habitantes, se localiza a 150 millas al noreste de San Francisco y es sede de la Universidad Estatal de California en Chico.

PUBLICIDAD

Una vez que los agentes entraron a la biblioteca, el sospechoso huyó por la parte trasera, indicó. Fuerzas del orden que estaban detrás del inmueble detuvieron al sospechoso, de acuerdo con Aldridge, durante una conferencia de prensa.

“El incidente de esta noche fue obviamente muy triste, traumático para mucha gente. Muy traumático para nuestra comunidad”, manifestó Aldridge.

Un video desde el lugar mostraba patrullas de la policía rodeando el edificio de ladrillo de una sola planta y a agentes apuntando sus rifles hacia el edificio. Otro video mostraba a un hombre boca abajo en el suelo siendo esposado por un policía, quien luego lo levanta y se lo entrega a otro agente que se lo lleva alejándolo del edificio.

Las calles de alrededor de la biblioteca se cerraron temporalmente y se instaló un centro de reunificación familiar para quienes estaban dentro del edificio.

Un niño fue trasladado al hospital con una lesión menor.

La policía determinó posteriormente que el sospechoso actuó solo y lo identificó como Bradley Scott Sayer, de Chico. Fue ingresado en la cárcel del condado Butte bajo sospecha de dos cargos de asesinato. No había indicios de que tuviera alguna relación previa o conexión con las víctimas, dijo la policía en un comunicado. Las autoridades no han revelado sus nombres.

Jeannie Lee Schroeder estaba en un autobús urbano que se detuvo cerca de la biblioteca cuando notó la gran presencia policial. Mientras agentes que portaban armas marchaban hacia la calle, el conductor del autobús comenzó a alejarse. Schroeder empezó a grabar video con su teléfono.

PUBLICIDAD

“Y mientras íbamos conduciendo, y yo estoy filmando, veo a una persona con una camisa de color claro corriendo hacia la calle, hacia donde estaba el autobús”, dijo Schroeder el martes. “Y luego había un agente detrás de él, y otro agente llegando por el costado, y fue entonces cuando lo derribaron. Y luego lo detuvieron”.

Se desconoce si Sayer ya tiene un abogado que pueda comentar sobre su situación judicial. El sospechoso debe comparecer por primera vez ante el tribunal el jueves.

La policía dijo que la policía del condado Butte y el FBI están ayudando en la investigación.

Todas las sucursales de la biblioteca del condado de Butte estarán cerradas el martes, dijeron funcionarios.

En una publicación en Facebook, el condado ofreció sus “más profundas condolencias a todos los afectados, incluidas las víctimas, sus seres queridos, el personal de la biblioteca y todos aquellos impactados por este desgarrador incidente”.

No es el primer acto de violencia en una biblioteca en Estados Unidos.

Un hombre en Tulsa, Oklahoma, fue condenado a cadena perpetua tras declararse culpable de matar a tiros a un hombre en una biblioteca y a otro en una tienda de conveniencia en 2023.

En 2020, un sospechoso fue enviado a un centro de salud mental tras declararse culpable de apuñalar mortalmente a un guardia de seguridad de una biblioteca en Spring Valley, Nueva York. Un adolescente que se declaró culpable de matar a tiros a dos empleados de una biblioteca pública en Clovis, Nuevo México, en 2017, también fue condenado a cadena perpetua.