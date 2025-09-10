Denver. Tres adolescentes sufrieron heridas graves el miércoles en un tiroteo en una escuela secundaria en las afueras de Denver, incluido el presunto tirador, según las autoridades.

El incidente se reportó alrededor de las 12:30 de la tarde en la Escuela Secundaria Evergreen, en Evergreen, a unas 30 millas al oeste de Denver, dijo Jacki Kelley, portavoz del departamento de policía del condado de Jefferson.

No está claro qué provocó el tiroteo o cómo resultó herido el presunto tirador, que se cree es un alumno de la escuela. Ninguno de los agentes que acudieron al lugar se cree que haya disparado, añadió Kelley.

PUBLICIDAD

El tiroteo ocurrió en el recinto escolar, pero por el momento se desconocía si fue en el interior del centro, señaló. Los investigadores no creen que haya ninguna amenaza adicional para la comunidad, agregó.

Los tres adolescentes trasladados al hospital St. Anthony en Lakewood, Colorado, tenían heridas de bala, afirmó su director general, Kevin Cullinan. La escuela, con más de 900 estudiantes, está rodeada en gran parte por bosques. Está ubicada a cerca de una milla del centro de Evergreen, que 9,300 habitantes.

Más de 100 policías de la zona de Denver acudieron rápidamente a la escuela para intentar ayudar, dijo Kelley. El departamento de policía es el mismo que respondió al tiroteo en la Escuela Secundaria Columbine en 1999, que dejó 14 muertos, incluida una mujer que falleció a principios de este año debido a complicaciones de las heridas sufridas entonces.

A los padres de los alumnos de la Escuela Secundaria Evergreen se les dijo que fueran a un centro de primaria para reunirse con sus hijos.

“Esto es lo más aterrador que podrías imaginar que podría suceder, y estos padres estaban realmente asustados y también los niños”, dijo Kelley.