Varias personas murieron y al menos una fue hospitalizada en un tiroteo masivo en la localidad de Prospect Hill, Carolina del Norte, según informaron las autoridades locales este miércoles.

La Oficina Estatal de Investigación de ese territorio del sureste de EE.UU. declaró que agentes policiales informaron de “un tiroteo masivo ocurrido de madrugada en Brooks Road, en Prospect Hill, Carolina del Norte”.

Las autoridades creen que se trata de un incidente aislado y aún no han divulgado información sobre un posible sospechoso ni la identidad de las personas involucradas. Tampoco han detallado el número de víctimas mortales.

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Además, los responsables de la investigación tranquilizaron a la población al asegurar que no había ninguna amenaza para el público.

El sábado pasado se produjo otro tiroteo masivo en un restaurante de hamburguesas de Twin Falls (Idaho), en el que murieron tres personas y otras siete resultaron heridas.

La hamburguesería se encuentra en un lugar de ocio muy concurrido, especialmente el fin de semana, por lo que las autoridades tuvieron que acordonar la zona y pedir a los ciudadanos que no se acercaran allí para garantizar su seguridad.

Los tiroteos masivos son uno de los problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos y, según las estadísticas del Gun Violence Archive, en lo que va de año se han producido 290 en todo el país.