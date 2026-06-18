NUEVA YORK. Turistas y transeúntes buscaron refugio en Times Square, Nueva York, el jueves tras varios disparos que provocaron que la gente corriera en todas direcciones.

La policía informó que un sospechoso fue rápidamente abatido. El Departamento de Bomberos reportó que una persona fue trasladada a un hospital, aunque no se dieron a conocer más detalles.

Un video de una cámara web muestra al menos a dos personas vestidas de negro entrando en la concurrida intersección y abriendo fuego con lo que parecen ser pistolas.

Se puede ver a los transeúntes, presas del pánico, intentando huir o agacharse para protegerse mientras los sospechosos corren calle abajo, perseguidos por varios agentes que patrullaban la zona turística. El tiroteo ocurrió a pocos metros de un vehículo policial estacionado.

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El incidente tuvo lugar alrededor de las 3:40 p.m., después de que el desfile de los New York Knicks, campeones de la NBA, llenara las calles del bajo Manhattan. Las autoridades informaron que se desplegaron 10,000 agentes de policía para garantizar la seguridad del evento en honor al primer campeonato de los Knicks en 53 años.

Un joven de 17 años fue baleado el fin de semana pasado en pleno centro de Times Square, donde los aficionados celebraban la victoria final de los Knicks sobre San Antonio, según informó la policía. La policía trasladó a la víctima al hospital, ya que la ambulancia no podía acceder entre la multitud.