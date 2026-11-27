Las tormentas en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos afectaron este jueves el suministro de agua de 1.9 millones de usuarios en Maryland, en los suburbios de Washington D.C., mientras que en todo Estados Unidos sumaban más de 840,000 clientes sin luz y casi 2,400 vuelos afectados.

La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC Water), empresa que suministra el agua, pidió racionar el líquido porque dos plantas de filtración estaban “experimentando interrupciones que afectan la capacidad de mantener operaciones constantes de producción de agua” en la zona metropolitana de la capital del país.

“Por las continuas interrupciones intermitentes del suministro eléctrico asociadas a la tormenta, WSSC Water emite una solicitud de uso exclusivo del agua para fines esenciales, con efecto inmediato para la totalidad de sus 1,9 millones de clientes en los condados de Montgomery y Prince George’s”, estableció en una alerta.

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La compañía matizó que la medida es “por extrema precaución”, al asegurar que, “por el momento, el agua es segura”.

El hecho refleja el impacto de las tormentas, inundaciones y nevadas este Día de Acción de Gracias en el suministro eléctrico de Estados Unidos, donde a las 16:30 horas del este (21:30 GMT) sumaban más de 840,000 clientes sin luz a nivel nacional, reportó la web PowerOutage.

Los estados con más usuarios afectados eran Pensilvania (181.860), Maryland (173.257), Virginia (167.307), Misuri (116.346) y Nueva Jersey (97.819), según indicaba el portal.

En Misuri, estado el Medio Oeste de Estados Unidos donde las nevadas obligaron al cierre de caminos, las autoridades alertaron de que los apagones podrían continuar por “múltiples días” en St. Louis, la principal ciudad.

Por otro lado, también hasta esta hora, sumaban 420 vuelos cancelados con destino u origen en el país norteamericano y 1.960 con retraso, según el sitio especializado FlightAware.

El aeropuerto más afectado era el de Baltimore en Maryland, en la zona metropolitana de D.C., con 47 cancelaciones, seguido por el John F. Kennedy de Nueva York (35), Logan en Boston (24), el Reagan National de la capital (22) y el neoyorquino LaGuardia (20), de acuerdo con el portal.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) alertó por la mañana de tormentas e inundaciones en la costa este, como en Washington, Nueva York y Maryland, y en la oeste, con lluvias y nevadas en California y el estado de Washington.

Las alertas de heladas abarcan incluso a los estados en la frontera con México: Arizona, Nuevo México y Texas.

Las tormentas, que suceden mientras Estados Unidos experimenta su mayor tráfico aéreo en 16 años, han provocado declaraciones de emergencia en estados como Nueva Jersey y Nueva York, que pospuso el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s hasta el sábado.