La tormenta tropical Bertha avanzaba el jueves hacia un segundo impacto en Texas después de rozar el sur de Luisiana en un lento avance que provocó fuerte oleaje y algunas inundaciones a lo largo de la costa del Golfo de México, pero mantuvo las lluvias más intensas mar adentro.

Bertha se encontraba a unos 160 kilómetros (100 millas) al este de Galveston, Texas, a última hora de la mañana del jueves, mientras avanzaba lentamente hacia el oeste, informó el Centro Nacional de Huracanes. Aún con vientos máximos sostenidos de 72 km/h (45 mph), estaba prevista a seguir siendo una tormenta tropical hasta tocar tierra más tarde en el día.

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No se han reportado muertes ni daños significativos desde que Bertha se formó el lunes en el Golfo de México al sur del Panhandle de Florida. La tormenta provocó algunas inundaciones costeras cuando su centro tocó tierra por primera vez el miércoles en Luisiana al suroeste de Nueva Orleans, pero sus lluvias más intensas se mantuvieron sobre las aguas del Golfo.

Una advertencia de tormenta tropical seguía vigente el jueves a lo largo de la costa del Golfo de México desde Morgan City, Luisiana, hasta Sargent, Texas. El centro de huracanes indicó que Bertha aún podría causar hasta 0.6 metros (2 pies) de marejada ciclónica a lo largo de la costa y provocar inundaciones repentinas aisladas por lluvias intensas en la costa y el sur de Texas.

El centro de huracanes indicó que los vientos con fuerza de tormenta tropical llegaban hasta a 260 kilómetros (160 millas) del centro del sistema. Aun así, los expertos vaticinan que la tormenta se debilitará rápidamente después de tocar tierra y se disipará tierra adentro en Texas para el viernes.

En Galveston, funcionarios locales instaron a los residentes a prepararse para un “día ventoso” y asegurar cualquier objeto al aire libre que pudiera convertirse en un proyectil al ser levantado por el viento.

“Aunque no se pronostican impactos significativos, algunas tormentas con ráfagas podrían atravesar la isla a lo largo del día”, declaró la Oficina de Manejo de Emergencias de Galveston en Facebook el jueves.

Mientras la tormenta se acercaba a Luisiana el miércoles, había niños chapoteando en las aguas crecidas mientras los curiosos observaban la marejada en el estuario del lago Pontchartrain. Los residentes cortaban el césped incluso mientras las calles se iban llenando de agua.

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Los fuertes vendavales a principios de la semana derribaron un letrero de Waffle House sobre un automóvil en Panama City Beach, Florida. El fuerte oleaje y la amenaza de corrientes de resaca habían motivado advertencias en las playas de la costa del Golfo de México para que los nadadores se mantuvieran fuera del agua.

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico. La tormenta tropical Arthur, en junio, llevó fuertes lluvias al sureste de Estados Unidos.

En el océano Pacífico oriental, el huracán Fausto se desplazaba lejos de tierra. El huracán estaba a más de 1,600 kilómetros (1,000 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h (80 mph).

El centro de huracanes indicó que el oleaje generado por Fausto podría causar fuerte oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales en partes del sur de California.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.