La tormenta tropical Erin se mantiene con vientos de 50 mph, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) en su informe de las 11:00 de la noche. Según el boletín, Puerto Rico se mantenía alejado del cono de incertidumbre.

Su movimiento, por ahora continúa hacia el oeste, pero se espera que pronto comience un giro hacia el noroeste.

“Los vientos máximos sostenidos se mantienen cerca de los 85 km/h (50 mph), con ráfagas más fuertes. Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días, con una posible intensificación significativa el viernes y el sábado”, indicó el NHC.

Su velocidad de traslación es de 16 mph.

PUBLICIDAD

“Erin se desplaza hacia el oeste a una velocidad cercana a los 26 km/h (16 mph). Se espera que este movimiento general continúe hasta el jueves, con un movimiento hacia el oeste-noroeste que comenzará el jueves por la noche y continuará durante el fin de semana. Según la trayectoria pronosticada, es probable que el centro de Erin se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el fin de semana”, explicó el NHC.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan indicó en la mañana del miércoles que el riesgo mayor para Puerto Rico sería el fuerte oleaje.

Sería en el fin de semana que la costa norte del país experimente oleaje de entre 8 y 12 pies de altura.