Una tormenta tropical pudiera formarse esta semana en el Golfo de México, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en español) en Miami.

A las 2:00 de la tarde, de este lunes, el NHC indicó que una baja presión, identificada como el Invest90L, en el área tiene una probabilidad media de desarrollo ciclónico en los próximos siete días. Le dio un 50% de probabilidad de lograrlo. Sin embargo, sería para la segunda mitad de la semana.

“No se anticipa desarrollo durante el próximo día, ya que la vaguada permanecerá en el interior. Sin embargo, el sistema podría resurgir sobre el noroeste del Golfo el martes o el miércoles por la noche, y las condiciones ambientales son marginalmente propicias para la formación de una tormenta tropical de corta duración entre el miércoles y el jueves”, indicó el NHC.

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“Los intereses en el sur y este de Texas y porciones de Louisiana y Mississippi deben prepararse para períodos de lluvias intensas en los próximos días, que podrían producir inundaciones repentinas generalizadas y potencialmente mortales, urbanas y fluviales”, advirtió la agencia.

“También es posible que se produzcan ráfagas de viento e inundaciones costeras en porciones de la costa del noroeste del Golfo, y podrían ser necesarias vigilancias o avisos de tormenta tropical el martes”, explicó.

La temporada de huracanes va del 1 de junio al 30 de noviembre en el Atlántico.