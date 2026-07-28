Madison, Wisconsin. Un tornado azotó el noreste de Wisconsin el lunes, oscureciendo el cielo del mediodía y obligando a trabajadores a refugiarse en los sótanos de oficinas mientras intensos vientos destrozaban casas, esparcían metal retorcido por una autopista y dejaban sin electricidad a más de 30,000 personas.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el paso de un tornado en el condado de Winnebago, a unas 90 millas al noroeste de Milwaukee. Se reportaron daños en algunas ciudades, entre ellas Appleton y Menasha, donde el jefe de policía Matt Albrecht manifestó que algunas viviendas y negocios quedaron “gravemente afectados”.

El tornado se originó a partir de un gran sistema de tormentas que atravesó la región de los Grandes Lagos, alimentado por una acumulación de calor y humedad, explicó Scott Berschback, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

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Heather Schroeder contó que escuchó crujidos y chasquidos a su alrededor mientras el tornado destruía una lavandería, una panadería y una taberna del vecindario que estaban agrupadas en una esquina de una calle en Menasha, a unos 50 kilómetros (30 millas) al sur de Green Bay.

Rescatistas sacaron a alguien de una de las construcciones, indicó Schroeder, quien trabaja cerca. Señaló que no estaba claro si la persona había sobrevivido. Los autos quedaron volcados y había una fuga de gas en la lavandería, agregó.

“No queda nada”, lamentó Schroeder.

El tornado arrancó techos de viviendas y volcó vehículos en un vecindario de Menasha, a pocas cuadras de las orillas del lago Winnebago. Un video mostró una estela de destrucción, en la que algunas casas quedaron reducidas a sus paredes exteriores.

Greg Van Driest estaba trabajando en el centro de Appleton cuando el cielo se oscureció como si fuera de noche.

“La palabra que todos estábamos usando era ‘inquietante’”, comentó. “Es como: ‘Guau, mira eso’... Mirabas afuera y pensabas que eran las 3 de la mañana, de lo oscuro que estaba”.

No hay reportes de muertos ni heridos, pero continúan las búsquedas

Gordon Hintz, el principal funcionario electo del condado de Winnebago, indicó que no tenía conocimiento de que hubiera fallecidos ni heridos, pero que los rescatistas seguían buscando.

“Obviamente, las imágenes se ven devastadoras”, expresó Hintz. “Está claro que hubo daños significativos, con líneas eléctricas caídas y cosas así”.

Hintz señaló que ha escuchado múltiples reportes de edificios destruidos y vehículos volcados. Indicó que se activaron todas las alertas de tormenta que podían emitirse con anticipación para que la gente se pusiera a salvo.

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“Obviamente, cuando miras los daños, a la Madre Naturaleza realmente no le importa”, añadió.

Holley Kamba, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que la agencia estaba recibiendo reportes de daños en el sur del condado de Outagamie y el este del condado de Winnebago.

“Hemos estado recibiendo llamadas sobre daños, con muchos árboles caídos, líneas eléctricas derribadas”, explicó Kamba. “Hemos estado buscando algunas fotos de los daños estructurales”.

Hasta ahora no se han reportado heridos, señaló.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, dijo que el estado “está listo para ayudar a las comunidades en todo lo que podamos”.

Aproximadamente a las 12:25 de la tarde el tornado se ubicaba sobre el lago Winnebago y se desplazaba hacia el sur, en dirección al condado de Fond du Lac, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Meteorólogos del servicio meteorológico en Green Bay emitieron una alerta de tornado para la región de Fox Cities, que incluye a Appleton, Menasha y Neenah, a las 11:59 de la mañana.

“Los escombros voladores serán peligrosos para quienes se vean sorprendidos sin refugio. Las casas móviles sufrirán daños o serán destruidas. Se producirán daños en techos, ventanas y vehículos. Es probable que haya daños en árboles”, decía la alerta.

La zona ya había estado bajo una advertencia de tormenta eléctrica severa durante unos 45 minutos, y los meteorólogos indicaron que la tormenta era capaz de generar vientos de hasta 60 mph.

Daños extensos y una ciudad entera sin electricidad

Imágenes en redes sociales mostraron daños extensos en Appleton, incluidas viviendas sin techos, un auto arrojado sobre un jardín y calles cubiertas de ramas.

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El Departamento de Policía de Appleton indicó en redes sociales que estaba al tanto de “varios árboles caídos y grandes ramas de árboles por toda la ciudad”. Los semáforos no funcionaban y algunos caminos estaban “fuertemente congestionados”, indicó el departamento.

Tom Nelson, ejecutivo del condado de Outagamie, dijo que no tenía confirmación de fallecidos ni heridos en el condado, que incluye a Appleton. Pero señaló que hubo “daños extensos y severos” en Menasha y Fox Crossing.

“Todo indica que este fue un sistema devastador que ha causado daños extensos”, manifestó Nelson.

En Menasha, la empresa eléctrica indicó que se creía que toda la ciudad, de unos 18,000 habitantes, estaba sin electricidad. Las autoridades abrieron un refugio en una iglesia para personas que buscan seguridad temporal o que no pueden permanecer en sus hogares. El centro para adultos mayores y la biblioteca de la ciudad habían estado recibiendo a residentes, pero se quedaron sin electricidad y se vieron obligados a cerrar.

La tormenta golpeó Menasha y el lado este de la vecina Fox Crossing aproximadamente a las 12:20 de la tarde, señaló Albrecht.

“En este momento, no sabemos, no estamos seguros de cuán graves son los daños, porque muchas carreteras en esas mismas áreas están intransitables”, explicó Albrecht. Dijo que los rescatistas laboran para ingresar al área afectada con el fin de “buscar heridos, buscar víctimas” y despejar las vías.

Instó a la gente a permanecer refugiada donde esté. “Ahora mismo, hay muchas líneas eléctricas caídas, árboles caídos, múltiples situaciones peligrosas. Por favor, manténganse alejados”, pidió.

Al atardecer del lunes, el mal clima en Wisconsin estaba disminuyendo, salvo por algunos chubascos y truenos, dijo Berschback. Indicó que la tormenta se desplazaba al sur de Milwaukee, a través del área de Chicago, mientras comenzaba a disiparse.