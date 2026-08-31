Flagstaff, Arizona. Una persona murió y unas 15 están desaparecidas luego que una inundación en el Gran Cañón arrastró grandes rocas, estructuras metálicas y otros escombros al río Colorado, informó el domingo el Servicio de Parques Nacionales. Decenas de personas han sido evacuadas.

El cuerpo de un hombre de 46 años fue recuperado el domingo por la noche cerca de Crystal Rapids a lo largo del río Colorado, indicó el servicio de parques sin proporcionar detalles adicionales. Funcionarios de la oficina forense de Arizona estaban en el lugar.

La inundación del arroyo Bright Angel, que desemboca en el río, ocurrió el sábado y provocó que más de 60 personas fueran evacuadas en helicóptero de las profundidades del cañón. El servicio de parques pidió que cualquiera que tenga datos sobre excursionistas o campistas desaparecidos se ponga en contacto. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona ayudaba con evacuaciones adicionales.

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El suministro limitado de agua potable debido a la tubería dañada significa que, a partir del lunes, los turistas no podrán pasar la noche en los albergues y hoteles. Los residentes que viven allí todo el año recibieron órdenes de conservar agua.

“Estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de los recursos hídricos”, expresó el parque en un comunicado.

Visitar el Gran Cañón —una joya entre todos los parques nacionales— puede ser particularmente peligroso en el verano debido al riesgo de inundaciones repentinas que acompañan al monzón, o temporada de lluvias. Un día despejado puede dar paso rápidamente a tormentas eléctricas y aguaceros.

Hikers and campers scrambled for cover as a storm triggered heavy rain and flash flooding in the Bright Angel Canyon and Phantom Ranch regions of Grand Canyon National Park in Arizona. The storm caused significant damage to nearby footbridges and trails, according to the National… pic.twitter.com/NRNmfdmmC1 — CBS News (@CBSNews) August 30, 2026

Parth Desai caminaba por un paso estrecho en el cañón Bright Angel con un grupo de médicos colegas y un guardabosques del parque cuando comenzó el aguacero.

“Vimos el arroyo inundarse, cascadas que aparecían de la nada, rocas, lodo, deslizamientos de tierra que ocurrían por todas partes”, relató.

Más tarde, mientras se dirigían hacia Phantom Ranch, un colega gritó “¡arriba, arriba, arriba, arriba!” mientras una pared de escombros de 1 metro (4 pies) se dirigía hacia ellos, y corrieron hacia una zona de cactus, explicó. Fueron rescatados en helicóptero después de llegar al área de Phantom Ranch, agregó.

El torrente destruyó puentes peatonales y alteró de forma significativa el paisaje, ensanchando el cauce y extendiendo un rápido existente en el río o creando uno nuevo. La inundación supuso un duro golpe para el esfuerzo por modernizar la tubería que atiende a 6 millones de visitantes al año y a aproximadamente 1,600 residentes de Grand Canyon Village.

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“Que el cielo nos ayude si todo eso allá abajo, en el fondo, tiene que ser reconstruido”, destacó Jack Schmidt, director del Centro de Estudios del Río Colorado de la Universidad Estatal de Utah. “¿De dónde van a sacar el dinero?”

La suspensión de las estancias nocturnas en el parque debido a la falta de agua es algo poco frecuente, aunque la tubería ha sufrido averías constantes a lo largo de los años. Aunque el Gran Cañón cuenta con grandes tanques de almacenamiento de agua potable en el Borde Sur, no se volverán a llenar mientras la tubería esté fuera de servicio.

En 2023 se iniciaron las obras de rehabilitación de la tubería y de mejora del sistema de distribución de agua relacionado —un proyecto valorado en 208 millones de dólares—, una inversión que el Servicio de Parques Nacionales considera fundamental para garantizar que el parque pueda satisfacer las necesidades de residentes y visitantes. El proyecto debe concluir el próximo año.

Destinos populares — entre ellos el campamento Bright Angel, el sendero North Kaibab y Phantom Ranch, hogar de una cantina histórica y dormitorios — permanecían cerrados. El alojamiento sigue disponible justo fuera de la estación de entrada del Borde Sur del parque en Tusayan.

Erica Viola contó que ella y otros 50 excursionistas vieron cómo aumentó el nivel del arroyo y poco después empezó a arrastrar escombros, incluido lo que parecía ser un barracón. El viaje en helicóptero puso fin a su aventura dos días antes de lo previsto, explicó.

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Cayeron entre 1 y 2.5 centímetros (entre media y una pulgada) de lluvia en unos 20 minutos en una ladera rocosa donde hay un fuerte descenso en la altitud, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Darren McCollum en Flagstaff. El diluvio fue precedido por dos sistemas más pequeños que empaparon el área horas antes.

“Así que cuando entró la tormenta principal, cayó lluvia torrencial sobre todo lo que ya estaba empapado, y eso causó todos los problemas que estamos viendo”, indicó McCollum.

El servicio meteorológico indicó que la inundación ocurrió en el lado norte del Gran Cañón, donde el arroyo Bright Angel baja desde el Borde Norte hasta el río Colorado, con un descenso de aproximadamente 1,828 metros (6,000 pies).

Es posible que haya más lluvia y tormentas eléctricas en el área hasta el lunes.