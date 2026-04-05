Dos bomberos que viajaban en un vehículo utilitario por una carretera de Pensilvania durante la búsqueda de una mujer desaparecida murieron en un choque frontal con un automóvil, informaron las autoridades.

Los dos miembros de la compañía de bomberos Walnuttown fallecieron tras el choque con un Toyota Camry alrededor de las 6 p.m. del sábado, a unos 72 kilómetros (45 millas) al noroeste de Filadelfia. El jefe de bomberos Jeff Buck y el subjefe Robert Shick, Jr. se dirigían hacia el norte cuando fueron impactados por un sedán que iba hacia el sur por la Ruta 222, según el forense del condado de Berks.

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NBC Philadelphia informó que el vehículo utilitario circulaba por el hombro de la Ruta 222 cuando el Camry se salió de la carretera. La policía indicó a la cadena que un hombre y una mujer que iban en el Camry cuando ocurrió el choque huyeron, pero luego fueron arrestados.

Un video de la escena muestra el vehículo utilitario volcado de lado.

No se disponían de más detalles sobre el arresto ni sobre la búsqueda de la mujer desaparecida el domingo. Se hicieron llamadas y se envió un correo electrónico al Departamento de Policía de Fleetwood solicitando información.

Se programaron autopsias para los bomberos, ambos residentes de Fleetwood, para el lunes.

“En este momento queremos enviar nuestros pensamientos y oraciones a las familias Shick y Buck”, publicó la compañía de bomberos Walnuttown en Facebook. “Descansen en paz, jefes, nosotros nos encargamos de aquí en adelante.”