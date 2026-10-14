Lo que se suponía que sería una escapada familiar terminó en tragedia cuando una mujer presuntamente asesinó a su esposo y al hijo de ambos, de 3 años, en un complejo vacacional en Pensilvania.

Según la información preliminar del caso, Metallica Rose Harrison, de 27 años, habría llamado al Sistema de Emergencias 9-1-1 para expresar intenciones suicidas. Cuando le preguntaron si estaba sola, presuntamente respondió que “mi esposo y mi hijo ya están muertos en la cama” y que “ya se fueron, lo siento”.

La denuncia penal, que cita ABC News indica que, al llegar al complejo turístico Great Wolf Lodge, en Scotrun, las autoridades encontraron los cuerpos de Charles Harrison, esposo de la mujer, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca en el pecho, y del hijo de ambos, de 3 años, quien tenía una herida en la misma parte del cuerpo.

PUBLICIDAD

Los agentes también encontraron dos cuchillos y varias botellas de medicamentos en la habitación.

Harrison, por su parte, tenía cortes en la muñeca izquierda y “perforaciones superficiales en el cuello”. Fue trasladada a un hospital local para recibir tratamiento por sus heridas.

La mujer enfrenta ahora dos cargos de homicidio criminal por las muertes de su esposo y su hijo, según informó el fiscal de distrito del condado de Monroe, Mike Mancuso.

La investigación permanece en curso.

Esta nota habla sobre suicidio, si usted, un familiar o alguna persona que conoce atraviesa por una crisis emocional, puede llamar a la Línea PAS al teléfono 1‑800‑981‑0023, que está disponible las 24 horas del día.