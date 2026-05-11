Autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron este lunes que el riesgo de hantavirus “para el público en general sigue siendo muy, muy bajo”, luego de que uno de los 17 estadounidenses repatriados desde Canarias diera positivo y otro presentara síntomas leves.

Además, dos de los repatriados que se encontraban en Nebraska fueron trasladados a Atlanta para una evaluación médica adicional, sin que se ofrecieran detalles sobre si enfrentaban o no síntomas del virus.

“La variante andina de este virus no se propaga fácilmente y requiere contacto cercano prolongado con alguien que ya presenta síntomas. Aun así, hemos tomado esta situación muy en serio desde el mismo comienzo”, explicó en rueda de prensa el subsecretario de salud del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), Brian Christine.

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Los repatriados del MV Hondius fueron trasladados desde las Islas Canarias hasta Nebraska en un avión del Departamento de Estado con capacidades médicas a bordo, según indicó el subsecretario de Respuesta Estratégica del HHS, John Knox.

Las autoridades detallaron que, de los 18 repatriados (17 estadounidenses y un británico residente en EE.UU.), 16 permanecen en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, donde 15 están en la unidad nacional de cuarentena y uno —el caso positivo— en la unidad de biocontención.

No se ofrecieron detalles adicionales sobre los traslados a Atlanta.

Un equipo médico los monitorea las 24 horas del día, mientras continúan las evaluaciones de salud.