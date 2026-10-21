Un bebé de ocho meses fue trasladado en helicóptero a un centro de traumatología luego de ser encontrado inconsciente en una bañera en una vivienda de Victorville, California, informó la policía.

El incidente ocurrió el martes 20 de octubre, alrededor de las 12:34 p. m., cuando agentes del orden público y bomberos respondieron a una residencia ubicada en la cuadra 15000 de Elkins Street, tras recibir una llamada de emergencia por un posible ahogamiento.

Según informó el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino en un comunicado publicado a través de Nixle, los primeros en llegar encontraron a un familiar practicándole reanimación cardiopulmonar (RCP) al menor, quien había perdido el conocimiento.

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Los agentes continuaron con las maniobras de reanimación hasta que llegó el personal médico. Posteriormente, el bebé fue llevado a un hospital local para recibir atención y, debido a la situación, trasladado en helicóptero a un centro especializado en traumatología.

A las 7:12 p. m. del martes, el menor permanecía ingresado en ese centro. Sin embargo, las autoridades no habían divulgado información sobre la gravedad de su condición ni ofrecido detalles sobre cuánto tiempo pudo haber permanecido inconsciente antes de ser encontrado.

Investigan las circunstancias

La Policía continúa investigando lo ocurrido para determinar las circunstancias que precedieron a la emergencia.

Las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier persona que tenga información relacionada con el caso. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse con la estación del sheriff en Victorville, al 760-241-2911, o con el centro de despacho del departamento, al 760-956-5001.

También se puede proporcionar información de manera anónima mediante el servicio We-Tip, llamando o enviando un mensaje de texto con la palabra REPORT al 844-909-3006.

Al momento de la publicación de esta nota, los intentos de obtener información adicional de las autoridades locales no habían recibido respuesta.