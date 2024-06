DIXON, Ill. Tres policías fueron baleados el miércoles mientras respondían a una llamada en una casa del norte de Illinois, y el sospechoso también resultó herido, dijeron las autoridades.

El alguacil del condado de Ogle, Brian VanVickle, dijo que los agentes estaban respondiendo a un informe de que un individuo dentro de una casa en la comunidad de Lost Lake, cerca de Dixon, amenazaba con suicidarse o matar a otros. Dijo que el sospechoso también recibió un disparo. No proporcionó ninguna información sobre el sospechoso.

VanVickle dijo que un miembro de la familia llamó a la policía poco después de las 8:30 de la mañana para informar de las amenazas de alguien en la casa. Dijo que los negociadores trataron de llegar a la persona por teléfono y decidieron entrar poco antes del mediodía.

“Inmediatamente después de entrar en la casa, nuestros ayudantes recibieron disparos procedentes del interior de la vivienda”, explicó.

VanVickle intentó inicialmente alejarse de los periodistas tras hacer una declaración sin más detalles, pero respondió a preguntas gritadas diciendo que todos los heridos “se encuentran en buen estado”.

Un portavoz del Hospital Katherine Shaw Bethea de Dixon dijo que tres personas fueron trasladadas al servicio de urgencias del hospital, dos de las cuales fueron tratadas y dadas de alta. El portavoz no dio a conocer el estado de la tercera persona.

La Policía Estatal de Illinois se encargará de la investigación del tiroteo, dijo VanVickle. La agencia no respondió inmediatamente a un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios.

Los vídeos aéreos difundidos por los medios de comunicación locales el miércoles por la tarde mostraban coches de las fuerzas del orden y de particulares aparcados en las carreteras sin asfaltar de todo el barrio y a agentes reunidos ocasionalmente en pequeños grupos. La cinta amarilla de la policía bloqueaba al menos un camino de entrada y un centro de mando móvil del sheriff del condado de Ogle estaba aparcado al final del camino.

La asociación de propietarios de Lost Lake describe la zona como una “comunidad de estilo rural” con unos 700 propietarios en una zona no incorporada cercana a las ciudades de Dixon, Franklin Grove y Oregon, a unos 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Chicago.