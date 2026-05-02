Un tribunal federal de apelaciones ha restringido el acceso a uno de los métodos de aborto más comunes en Estados Unidos al bloquear el envío por correo de recetas de mifepristona.

El fallo unánime emitido el viernes por un panel de tres jueces del Quinto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, exige que la píldora abortiva se distribuya únicamente en persona y en clínicas, anulando las regulaciones establecidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El fallo, que probablemente será apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, representa el mayor revés para la política de aborto en el país desde el fallo de la Corte Suprema de 2022 que revocó Roe v. Wade y permitió a los estados hacer cumplir las prohibiciones del aborto.

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En el fallo, el juez Kyle Duncan, nombrado por el presidente Donald Trump, coincidió con el argumento del estado de Luisiana de que permitir el envío por correo del medicamento invalida la prohibición estatal del aborto en todas las etapas del embarazo.

“Cada aborto facilitado por la acción de la FDA anula la prohibición de Luisiana sobre los abortos médicos y socava su política de que ‘todo niño por nacer es un ser humano desde el momento de la concepción y, por lo tanto, es una persona jurídica’”, afirma el fallo.

La mifepristona se utiliza en la mayoría de los abortos en Estados Unidos.

La mifepristona fue aprobada en el año 2000 como un método seguro y eficaz para interrumpir embarazos tempranos. Generalmente se usa en combinación con otro fármaco, el misoprostol.

Las encuestas han revelado que la mayoría de los abortos en Estados Unidos se realizan mediante pastillas y que aproximadamente uno de cada cuatro abortos a nivel nacional se prescribe a través de la telemedicina.

Una encuesta realizada el año pasado a proveedores de servicios de aborto estimó que más mujeres en estados donde el aborto está prohibido accedieron a él de esta manera que viajando a otros estados.

Algunos estados gobernados por demócratas tienen leyes que buscan proteger a los proveedores que prescriben abortos por telemedicina a pacientes en lugares donde está prohibido.

Este aumento en la popularidad de las pastillas es la razón por la que los opositores al aborto las han puesto en el punto de mira mediante legislación y litigios. El fallo contradice la interpretación habitual que los tribunales dan a las decisiones de la FDA.

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Existen pocos precedentes de un tribunal federal que revoque las regulaciones científicas de la FDA, y no quedó claro de inmediato cuán rápido o en qué medida la decisión afectaría el envío del medicamento por correo en todo el país.

Los jueces siempre han respetado los criterios de la agencia sobre la seguridad y la regulación adecuada de los medicamentos.

Funcionarios de la FDA, bajo la administración Trump, han declarado repetidamente que la agencia está llevando a cabo una nueva revisión de la seguridad de la mifepristona, por orden del presidente.

Los jueces, todos nominados por presidentes republicanos, señalaron en su fallo que la FDA “no pudo precisar cuándo podría completarse dicha revisión y admitió que aún estaba recopilando datos”.

Debido a casos raros de hemorragia excesiva, la FDA inicialmente impuso estrictas limitaciones sobre quién podía recetar y distribuir la píldora: solo médicos con certificación especial y solo después de una cita presencial en la que el paciente recibiría la píldora.

Ambos requisitos se eliminaron durante la pandemia de COVID-19. En su momento, funcionarios de la FDA, bajo la presidencia de Joe Biden, afirmaron que, tras más de 20 años de monitoreo del uso de mifepristona y la revisión de decenas de estudios con miles de mujeres, era evidente que las mujeres podían usar la píldora de forma segura sin supervisión directa.

GenBioPro, fabricante de la mifepristona genérica, declaró que la decisión del tribunal “ignora la rigurosa evidencia científica de la FDA y décadas de uso seguro de la mifepristona en un caso impulsado por opositores extremistas al aborto”.

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El impacto no se limita a los estados con prohibiciones

En una demanda, el fiscal general de Luisiana y una mujer que afirmó haber sido coaccionada para tomar píldoras abortivas solicitaron que se revirtieran las normas de la FDA a la época en que las píldoras solo podían recetarse y dispensarse en persona.

Un juez federal de Luisiana dictaminó el mes pasado que dichas autorizaciones socavaban la prohibición estatal del aborto, pero no anuló las regulaciones de inmediato.

El fallo del viernes está vigente mientras el caso avanza en los tribunales y se extiende más allá de Luisiana y los estados con prohibiciones del aborto. Las recetas de telemedicina se han vuelto comunes incluso en estados donde el aborto es legal, y el fallo también las prohíbe allí.

“Esto afectará el acceso de las pacientes al aborto y a la atención de abortos espontáneos en todos los estados del país”, dijo Julia Kaye, abogada de la ACLU. “Cuando se restringe la telemedicina, las comunidades rurales, las personas de bajos ingresos, las personas con discapacidades, las sobrevivientes de violencia de pareja y las comunidades de color son las que más sufren”.

El Comité Nacional por el Derecho a la Vida afirmó que el fallo “restablece un nivel crucial de supervisión” en la salud de las mujeres.

“Las mujeres merecen algo mejor que un sistema de aborto por correo que prioriza la ideología sobre la seguridad”, dijo Carol Tobias, presidenta del grupo.

El siguiente paso podría ser una apelación ante el Tribunal Supremo del país.

Danco Laboratories, otro fabricante de mifepristona y demandado en el caso, solicitó el viernes al tribunal de apelaciones, tras el fallo, que anulara su orden.