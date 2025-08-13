Un panel dividido de jueces de un tribunal de apelaciones dictaminó el miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump puede suspender o cancelar miles de millones de dólares en fondos asignados por el Congreso para ayuda exterior.

Dos de los tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia concluyeron que los beneficiarios de las subvenciones que impugnaban el congelamiento no cumplían con los requisitos para una orden judicial preliminar que restableciera el flujo de dinero.

En enero, el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca, el presidente republicano emitió una orden ejecutiva en la que ordenó al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que congelaran el gasto en ayuda exterior.

PUBLICIDAD

Tras la demanda presentada por grupos de beneficiarios de subvenciones para impugnar esa orden, el juez de distrito Amir Ali ordenó al gobierno que liberara la cantidad total de asistencia exterior que el Congreso había asignado para el año fiscal 2024.

La mayoría del tribunal de apelaciones anuló parcialmente la orden de Ali.

Los jueces Karen LeCraft Henderson y Gregory Katsas concluyeron que los demandantes no tenían una base legal válida para que el tribunal escuchara sus reclamos. El fallo no se centró en el tema fundamental de si el gobierno infringió inconstitucionalmente los poderes de gasto del Congreso.

“Las partes también disputan el alcance del recurso del tribunal de distrito, pero no necesitamos resolverlo... porque los beneficiarios no han cumplido con los requisitos para una orden judicial preliminar en ningún caso”, escribió Henderson.

La jueza Florence Pan, quien disintió, dijo que la Corte Suprema ha sostenido “sin lugar a dudas” que el presidente no tiene la autoridad para desobedecer las leyes por razones de política.

“Sin embargo, eso es lo que la mayoría permite hoy”, escribió Pan. “La opinión de la mayoría, por lo tanto, interpreta erróneamente el reclamo de separación de poderes presentado por los beneficiarios, aplica incorrectamente el precedente y permite que los funcionarios del Poder Ejecutivo evadan la revisión judicial de acciones constitucionalmente inadmisibles”.

El dinero en cuestión incluye casi 4,000 millones de dólares para que la USAID los emplee en programas de salud global y más de 6,000 millones para programas de VIH y SIDA. Trump ha dicho que la ayuda exterior es un gasto derrochador que no coincide con sus objetivos de política exterior.

Henderson fue nominada al tribunal por el presidente republicano George H.W. Bush. Katsas fue nominado por Trump. Pan fue nominada por el expresidente demócrata Joe Biden.