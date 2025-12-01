La exabogada personal del presidente Donald Trump, Alina Habba, está descalificada para servir como la principal fiscal federal de Nueva Jersey a pesar de las maniobras de la administración para mantenerla en el cargo, determinó un tribunal de apelaciones el lunes.

Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito, reunido en Filadelfia, se puso del lado de la decisión de un juez de un tribunal inferior después de escuchar los argumentos orales en los que Habba estuvo presente el 20 de octubre.

“Es evidente que la administración actual ha estado frustrada por algunas de las barreras legales y políticas para colocar a sus designados. Sus esfuerzos por elevar a su candidata preferida para Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, Alina Habba, al rol de Fiscal de Estados Unidos en funciones demuestran las dificultades que ha enfrentado. Sin embargo, los ciudadanos de Nueva Jersey y los leales empleados en la Oficina del Fiscal de Estados Unidos merecen algo de claridad y estabilidad”, escribió el tribunal en una opinión de 32 páginas.

Concluyó: “Afirmaremos la orden de descalificación del Tribunal de Distrito”.

El fallo se produce en medio del impulso de la administración para mantener a Habba como la fiscal en funciones para Nueva Jersey, un poderoso puesto encargado de hacer cumplir la ley penal y civil federal. También se produce después de que los jueces cuestionaran los movimientos del gobierno para mantener a Habba en el cargo después de que expirara su nombramiento interino y sin que obtuviera la confirmación del Senado.

Habba declaró después de esa audiencia, en un comunicado publicado en X, que estaba luchando en nombre de otros candidatos a fiscales federales a quienes se les ha negado la oportunidad de una audiencia en el Senado.

La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre Habba y remitió las preguntas al Departamento de Justicia. Se dejaron mensajes el lunes buscando comentarios de la fiscalía federal en Nueva Jersey, el personal personal de Habba y el Departamento de Justicia.

La decisión afirmó que Habba está sirviendo ilegalmente, declararon los abogados de los apelados en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Continuaremos desafiando los nombramientos ilegales del presidente Trump de supuestos fiscales de Estados Unidos donde sea apropiado”, indicaron los abogados Abbe Lowell, Gerry Krovatin y Norm Eisen en el comunicado.

Habba no es la única fiscal de la administración Trump cuyo nombramiento ha sido impugnado por abogados defensores.

La semana pasada, un juez federal desestimó casos penales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James después de concluir que la fiscal instalada apresuradamente que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada ilegalmente para el puesto de fiscal interina para el Distrito Este de Virginia. El Departamento de Justicia ha dicho que tiene la intención de apelar los fallos.

Los jueces del panel fueron dos nombrados por el presidente republicano George W. Bush, D. Brooks Smith y D. Michael Fisher, así como uno nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, Luis Felipe Restrepo.

Un juez de un tribunal inferior, Matthew Brann, señaló en agosto que el nombramiento de Habba se hizo con una “nueva serie de movimientos legales y de personal” y que estaba sirviendo ilegalmente como fiscal para Nueva Jersey.

Esa orden decía que las acciones de Habba desde julio podrían ser invalidadas, pero el juez suspendió la orden en espera de apelación.

El gobierno argumentó que Habba está sirviendo válidamente en el cargo bajo un estatuto federal que permite al primer asistente del fiscal, un puesto al que fue nombrada por la administración Trump.

Una dinámica similar se está desarrollando en Nevada, donde un juez federal descalificó al candidato de la administración Trump para ser fiscal federal allí.

El caso de Habba surge después de que varias personas acusadas de delitos federales en Nueva Jersey cuestionaran la legalidad de su mandato. Buscaron bloquear los cargos, argumentando que no tenía la autoridad para procesar sus casos después de que expirara su mandato de 120 días como fiscal interina.

Habba fue abogada de Trump en procedimientos penales y civiles antes de que fuera elegido para un segundo mandato. Sirvió brevemente como asesora de la Casa Blanca antes de que Trump la nombrara fiscal federal en marzo.

Poco después de su nombramiento, sostuvo en una entrevista que esperaba “convertir a Nueva Jersey en un estado republicano”, una rara expresión política viniendo de un fiscal.

Luego presentó un cargo de allanamiento, que finalmente fue retirado, contra el alcalde demócrata de Newark, Nueva Jersey, Ras Baraka, derivado de su visita a un centro de detención de inmigración federal.

Habba luego acusó a la representante demócrata LaMonica McIver de asalto derivado del mismo incidente, un raro caso penal federal contra un miembro en funciones del Congreso que no sea por corrupción. McIver negó los cargos y se declaró inocente. El caso está pendiente.

Las preguntas sobre si Habba continuaría en el trabajo surgieron en julio cuando su nombramiento temporal estaba terminando y quedó claro que los dos senadores demócratas por Nueva Jersey, Cory Booker y Andy Kim, no apoyarían su nombramiento.

A principios de este año, cuando el nombramiento de Habba estaba expirando, los jueces federales en Nueva Jersey ejercieron su poder bajo la ley para reemplazarla con un fiscal de carrera que había servido como su segundo al mando.

La secretaria de Justicia Pam Bondi luego despidió al fiscal instalado por los jueces y renombró a Habba como fiscal en funciones. El Departamento de Justicia aseguró que los jueces actuaron prematuramente y dijo que Trump tenía la autoridad para nombrar a su candidato preferido para hacer cumplir las leyes federales en el estado.

El fallo de Brann asevera que los nombramientos del presidente aún están sujetos a los límites de tiempo y las reglas de reparto de poder establecidas en la ley federal.