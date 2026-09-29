Un joven de 21 años fue arrestado como presunto responsable de asesinar a su padre, su madre y su hermana en hechos ocurridos durante una reunión familiar en una vivienda de Wichita, Kansas.

Según informó la Policía de ese estado que reportó KWCH 12 News, una llamada al Sistema 9-1-1 alertó poco antes de las 11:30 a.m. del sábado sobre varias personas heridas en una residencia ubicada en la cuadra 5000 de East Blake Street. Al llegar, las autoridades encontraron a Juan Valenzuela-Ayala, de 49 años; Brenda Silva-Cervantes, de 40; y Daisy Valenzuela, de 25, quienes habían muerto a consecuencia de heridas de bala.

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En la escena también se encontraban un joven de 17 años, una joven de 17 años y una niña de 2 años. Ninguno de los tres resultó herido.

Posteriormente, la Policía confirmó que las tres víctimas eran el padre, la madre y la hermana del sospechoso, identificado como Juan Valenzuela-Silva.

No se informó la causa del ataque.

La Policía de Wichita identificó a las víctimas del tiroteo ocurrido el sábado como Juan Valenzuela-Ayala, de 49 años; Brenda Silva-Cervantes, de 40; y Daisy Valenzuela, de 25 años. ( Fotocaptura )

No obstante, el mismo día de los hechos los investigadores se percataron de que Valenzuela-Silva había tomado un auto de la vivienda y se dirigía hacia el sur, fuera de Wichita, posiblemente hacia Oklahoma. Con la colaboración de varias agencias, entre ellas la Patrulla de Carreteras de Kansas y la Oficina del Alguacil del Condado de Sedgwick, las autoridades lograron localizarlo y ponerlo bajo arresto.

El joven fue ingresado en prisión bajo sospecha de asesinato capital y se le impuso una fianza de $99,999,999. Su caso será presentado esta semana ante la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Sedgwick para la presentación formal de cargos.

La investigación continúa.