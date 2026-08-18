La senadora de Míchigan Elissa Slotkin pidió este martes al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que confirmara que no enviará tropas estadounidenses a los colegios electorales durante las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, ya que los demócratas han expresado su preocupación por que la Administración Trump pueda utilizar al ejército para interferir en la votación.

«Les pediría que confirmaran una afirmación muy sencilla: el Departamento de Defensa no enviará tropas federales a los colegios electorales ni para incautar material electoral de ningún tipo», escribió Slotkin a Hegseth y al general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, en unas cartas enviadas el martes.

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El Pentágono ha indicado en un correo electrónico que responderá directamente a Slotkin, tal y como hace con toda la correspondencia del Congreso. El Estado Mayor Conjunto no ha respondido de inmediato a una solicitud de comentarios.

Slotkin declaró a The Associated Press que Trump ha estado sentando las bases para alegar que las elecciones de mitad de legislatura fueron amañadas. Señaló que Trump barajó la posibilidad de recurrir al ejército para confiscar las máquinas de votación tras su derrota en 2020 y que ha desplegado a la Guardia Nacional en varias ciudades en contra de la voluntad de los líderes demócratas. También desplegó a marines en servicio activo en Los Ángeles durante su campaña de mano dura contra la inmigración en 2025.

«Está dejando muy claras las pistas para poder decir, al día siguiente de las elecciones, que en realidad no perdió ni la Cámara de Representantes ni el Senado», afirmó Slotkin.

Slotkin preguntó a Hegseth, durante una audiencia del Congreso celebrada en abril, si acataría órdenes de incautar papeletas electorales. Hegseth calificó la pregunta de «hipótesis capciosa», pero afirmó: «Nunca se me ha ordenado hacer nada ilegal, y no lo haré».

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, negó en una entrevista concedida a *Vanity Fair* el año pasado que Trump fuera a recurrir al ejército para reprimir el voto en las elecciones de mitad de legislatura.

«Yo digo que es rotundamente falso, que eso no va a pasar. Es una idea descabellada», afirmó.

La ley federal prohíbe el despliegue de fuerzas federales armadas en los colegios electorales, salvo que sea «necesario para repeler a enemigos armados de los Estados Unidos». Si algún cuerpo del ejército tuviera que intervenir, probablemente sería la Guardia Nacional, bajo el control del estado.

En 2020, el general Mark Milley, por entonces presidente del Estado Mayor Conjunto, respondió a una carta similar de Slotkin, que en aquel momento era diputada.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.