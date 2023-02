Un restaurante de Nueva Jersey, Estados Unidos, está bajo el ojo del huracán debido a la ola de críticas que ha recibido, luego de tomar la decisión de prohibir la entrada de niños menores de 10 años. El hecho ha puesto a discutir a las audiencias digitales por la drástica determinación.

Nettie’s House of Spaghetti se ha vuelto mundialmente famoso por la publicación que realizó el pasado 9 de febrero en sus redes sociales en la que se leía el veto para los niños de estos rangos de edad.

“Entre los niveles de ruido, la falta de espacio para las sillas altas, la limpieza de desorden y la responsabilidad de los niños corriendo por el restaurante, hemos decidido que es hora de tomar el control de la situación”, indicó el restaurante.

También explicaron que no fue una opción que se haya tomado a la ligera y que el equipo de trabajo del comercio estuvo discutiendo el tema durante algunas semanas. Según dijeron hubo algunos acontecimientos que provocaron su molestia, por lo que iniciaron los preparativos para hacer oficial la restricción.

“A partir del 8 de marzo, el día que regresemos de nuestras vacaciones de invierno, ya no permitiremos que los niños menores de 10 años cenen en el restaurante. Sabemos que esto va a hacer que algunos de ustedes estén muy disgustados, especialmente aquellos con niños muy educados, pero creemos que esta es la decisión correcta para que nuestro negocio siga adelante”, dice el comunicado.

Usuarios de redes explotan ante publicación

Cientos de usuarios de internet se han enfrentado en las redes sociales expresando su punto de vista a favor y en contra. La página de Instagram del comercio no está disponible en Instagram, por lo que se especula haya sido bloqueada.

“No puedo evitar sentir que esto va a salir mal. (No, no tengo hijos menores de 10 años). ¿Los mejores restaurantes de Nueva York pueden acoger a niños pero Netties no? Parece que el problema son sus clientes, no los niños”, escribió un usuario.