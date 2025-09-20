El presidente no fue específico sobre la procedencia del cargamento o la organización a la que pertenecen los supuestos narcotraficantes.

WASHINGTON. El presidente Donald Trump anunció el viernes que el ejército estadounidense llevó a cabo su tercer ataque mortal este mes contra un supuesto barco de narcotráfico.

En una publicación en redes sociales, Trump indicó que el ataque causó tres muertos y se llevó a cabo contra un barco “afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos”.

No proporcionó detalles más precisos sobre la ubicación del ataque, y la Casa Blanca y el Pentágono no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. “Inteligencia confirmó que el barco traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses”, declaró Trump en la publicación.

PUBLICIDAD

El lunes, Trump anunció que el ejército estadounidense había llevado a cabo un ataque contra un barco que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela. En ese ataque también murieron tres personas a bordo. Esto se produjo tras un ataque militar el 2 de septiembre contra lo que el gobierno de Trump describió como una lancha rápida que transportaba drogas, en el que murieron 11 personas. Trump afirmó que la lancha era operada por la pandilla Tren de Aragua, catalogada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera a principios de este año.

El gobierno de Trump ha justificado la acción militar como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, varios senadores, demócratas y algunos republicanos, así como grupos de derechos humanos, han cuestionado la legalidad de la acción de Trump. La consideran una posible extralimitación de la autoridad ejecutiva, en parte porque se utilizó al ejército con fines policiales.