Washington. El presidente Donald Trump dijo esta tarde que no aprobará un préstamo de $10 billones para el Servicio Postal de los Estados Unidos a menos que la agencia aumente de cuatro o cinco veces las tarifas que factura actualmente a Amazon y a compañías similares.

“El Servicio Postal es un chiste, porque manejan los paquetes de Amazon y otras compañías de internet, y cada vez que entregan un paquete pierden dinero”, dijo Trump a reporteros en la Oficina Ovalada.

El presidente respondía a las preguntas sobre reportes de que su administración pretende forzar cambios mayores en la operación postal a cambio de aprobar el préstamo de $10 billones que se incluyó en el paquete de rescate económico de $2 trillones del Gobierno.

Bajo la legislación del paquete de rescate, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, debe aprovar el préstamo antes de que el Servicio Postal pueda recibir el dinero.

Oficiales del Servicio Postal no estuvieron disponibles para reaccionar a los comentarios de Trump.

Trump dijo que los cambios en los que su administración insistirá crearán "un nuevo juego" para el Servicio Postal. Aseguró que el Servicio Postal no quiere hacer cambios porque no quiere ofender a Amazon y otras compañías.

Mirando a Mnuchin durante el encuentro con la prensa en la Casa Blanca, el presidente le dijo, “si no suben el precio del servicio que dan... no voy a firmar nada y no te autorizo ha hacer nada”.