Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con bloquear la apertura de un nuevo puente construido por Canadá sobre el río Detroit, exigiendo que Canadá ceda al menos la mitad de la propiedad del puente y acepte otras demandas que no especificó.

“Comenzaremos las negociaciones, inmediatamente. Con todo lo que les hemos dado, deberíamos poseer, quizás, al menos la mitad de este activo”, afirmó Trump en redes sociales, quejándose de que Estados Unidos no obtendría nada del puente y que Canadá no utilizó acero estadounidense para construirlo.

Está previsto que el Puente Internacional Gordie Howe, nombrado en honor a una estrella canadiense de hockey, abra en los primeros meses de 2026, según la información en el sitio web del proyecto. El proyecto fue negociado por el exgobernador de Michigan, Rick Snyder —un republicano— y financiado por el gobierno canadiense para ayudar a aliviar la congestión sobre el ya existente Puente Ambassador y el túnel Detroit-Windsor. Las obras han estado en marcha desde 2018.

No está claro cómo Trump buscaría bloquear la apertura del puente, y la Casa Blanca no respondió por el momento a una solicitud de comentarios sobre más detalles. La embajada de Canadá en Washington tampoco respondió de momento a una solicitud de comentarios.

La relación entre Estados Unidos y Canadá se ha deteriorado cada vez más durante el segundo mandato de Trump. El acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá está programado para revisión este año, y Trump ha adoptado una posición dura antes de esas conversaciones, incluyendo nuevas amenazas arancelarias.

Mientras tanto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha hablado en el escenario mundial contra la coerción económica por parte de Estados Unidos.

La senadora demócrata Elissa Slotkin, de Michigan, dijo que el proyecto financiado por Canadá es un “gran beneficio” para su estado y el futuro económico de éste. “Podrás mover carga desde Montreal hasta Miami sin detenerte nunca en un semáforo”, comentó Slotkin a The Associated Press.

“Así que dispararse en el pie y amenazar el Puente Gordie Howe significa que este tipo ha perdido completamente la noción de lo que es bueno para nosotros”, expresó Slotkin.

Aunque Canadá pagó por el proyecto, el puente será operado bajo un acuerdo de propiedad conjunta entre Michigan y Canadá, indicó Stacey LaRouche, secretaria de prensa de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

“Este es el cruce comercial más concurrido en América del Norte”, señaló LaRouche, afirmando que el puente es “bueno para los trabajadores de Michigan y es bueno para la industria automotriz de Michigan”, además de ser un buen ejemplo de cooperación bipartidista e internacional.

“Se va a abrir de una forma u otra, y la gobernadora espera asistir al corte de cinta”, manifestó LaRouche.

El representante demócrata Shri Thanedar, de Detroit, dijo que bloquear el puente sería “una locura”, y afirmó que los ataques de Trump a Canadá no eran buenos para los negocios ni para el empleo. “El puente va a ayudar a la economía de Michigan. Hay tanto comercio entre Michigan y Canadá. Son uno de nuestros mayores socios”, señaló Thanedar.

La representante demócrata Debbie Dingell, de Ann Arbor, restó importancia a la amenaza del presidente, diciendo que espera con ansias la apertura del puente en las próximas semanas. “Y estaré allí”, aseveró Dingell.

“Ese puente es el cruce más grande en este país en la frontera norte. Son empleos. Se trata de proteger nuestra economía. Fue construido con empleos sindicales en ambos lados”, dijo Dingell. “Se va a abrir. Canadá es nuestro aliado.”