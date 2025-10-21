El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con “erradicar” al movimiento islamista Hamás si incumple el acuerdo de tregua con Israel, justo antes del viaje este martes de su vicepresidente JD Vance a la región.

El gobierno de Trump redobló sus esfuerzos por afianzar la tregua tras las hostilidades estalladas el fin de semana y los retrasos en la entrega de los cadáveres de los rehenes por parte de Hamás. “Acordamos con Hamás que van a ser muy buenos, que van a comportarse. Y si no lo hacen, vamos a ir y vamos a erradicarlos. Si hace falta, serán erradicados", declaró este lunes Trump, principal promotor del acuerdo de alto al fuego.

A pesar de la violencia de fin de semana, ambos bandos dijeron que respaldaban la tregua.

Israel confirmó la entrega de los restos de otro rehén, identificado como el suboficial Tal Haimi. Con este, Hamás restituyó 13 de los 28 cadáveres de rehenes que debía volver a Israel como muy tarde el 13 de octubre, 72 horas después del inicio de la tregua.

JD Vance en Israel

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó a Israel el martes para apuntalar el frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos en Gaza, que se ha tambaleado en los últimos días tras un estallido de violencia mortal y dudas sobre cómo avanzar con el plan para cimentar una paz a largo plazo.

Vance, que iba acompañado por su esposa, Usha Vance, tenía previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y se esperaba que permaneciera en la región hasta el jueves. Su visita sigue a la de dos altos enviados de la Casa Blanca. Tras su llegada, Vance tuvo una reunión de trabajo en el aeropuerto con el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump.

Se espera que Vance ofrezca una conferencia de prensa el martes por la noche en Jerusalén y también se reunirá con familias de rehenes cuyos cuerpos aún están retenidos en Gaza y algunos de los rehenes vivos liberados por los milicianos la semana pasada.

Más temprano el martes, Witkoff y Kushner se reunieron en Tel Aviv con nueve rehenes que fueron liberados del cautiverio la semana pasada.