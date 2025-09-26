Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que impondrá aranceles del 100% a los medicamentos farmacéuticos, del 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30% a los muebles tapizados y del 25% a los camiones pesados a partir del 1 de octubre.

Las publicaciones en su red social mostraron que la devoción de Trump por los aranceles no terminó con los marcos comerciales y los impuestos de importación que se lanzaron en agosto, lo que refleja la confianza del presidente en que los impuestos ayudarán a reducir el déficit presupuestario del gobierno mientras aumentan la producción nacional.

Pero los aranceles adicionales generan el riesgo de intensificar una inflación que ya está elevada, así como de frenar el crecimiento económico, mientras los empleadores, que apenas se están acostumbrando a los impuestos de importación anunciados previamente por Trump, enfrentan nuevos niveles de incertidumbre.

“Comenzamos a ver que los precios de los bienes se reflejan en una mayor inflación”, advirtió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una reciente conferencia de prensa, y agregó que el incremento del costo de los bienes representa “la mayoría” o potencialmente “todo” el aumento en los niveles de inflación de este año.

El mandatario manifestó en su red Truth Social que los aranceles farmacéuticos no se aplicarían a las empresas que están construyendo plantas en Estados Unidos. No estaba claro cómo se aplicarían los aranceles a las empresas que ya tienen fábricas en el país.

En 2024, Estados Unidos importó casi 233,000 millones de dólares en productos farmacéuticos y medicinales, según la Oficina del Censo. La perspectiva de que los precios se dupliquen para algunos medicamentos podría enviar ondas de choque a los votantes, ya que los gastos de atención médica, así como los costos de los programas de salud Medicare y Medicaid, podrían aumentar.

Por otra parte, Trump señaló que los fabricantes extranjeros de muebles y gabinetes están inundando Estados Unidos con sus productos y que se deben aplicar aranceles “por seguridad nacional y otras razones”. Los nuevos aranceles sobre los gabinetes podrían aumentar aún más los costos para los constructores de viviendas en un momento en que muchas personas que buscan comprar una casa se sienten excluidas por la combinación de escasez de viviendas y altas tasas hipotecarias.

El presidente expresó que los camiones pesados y autopartes fabricadas en el extranjero están perjudicando a los productores nacionales.

“Los grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidos del aluvión de interrupciones externas”, publicó Trump.

Trump ha sostenido durante mucho tiempo que los aranceles son la clave para obligar a las empresas a invertir más en fábricas nacionales. Ha descartado los temores de que los importadores simplemente transfieran gran parte del costo de los impuestos a los consumidores y las empresas en forma de precios más altos.

El presidente sigue afirmando que la inflación ya no es un desafío para la economía de Estados Unidos, a pesar de que la evidencia muestra lo contrario. El índice de precios al consumidor ha aumentado 2.9% en los últimos 12 meses, frente a un ritmo anual del 2.3% en abril, cuando Trump lanzó por primera vez un conjunto amplio de impuestos de importación.

Tampoco hay evidencia de que los aranceles estén creando empleos en fábricas o que se estén construyendo más plantas. Desde abril, la Oficina de Estadísticas Laborales ha informado que los fabricantes han recortado 42,000 empleos, y los constructores, 8,000.

“No hay inflación”, dijo Trump a los periodistas el jueves. “Estamos teniendo un éxito increíble”.