Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una nueva ofensiva económica contra Irán que calificó como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país, con la que busca cortar las vías de financiación y apoyo económico a la República Islámica.

“Hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país”, afirmó Trump en su red Truth Social, donde advirtió de que cualquier país que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar “cualquier tipo de salvavidas” a Irán afrontará a su vez consecuencias económicas.

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El mandatario precisó que la medida contempla cortar las vías utilizadas para eludir las sanciones y mantener los flujos financieros hacia Irán, entre ellas el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas pantalla.

Trump exigió que todas estas operaciones “se detengan AHORA” y advirtió de que Washington vigilará a los países y entidades que permitan mantenerlas.

24 Fotos Donald Trump ha amenazado a múltiples países con atacarlos. Algunas de esas amenazas se han cumplido. Mira la lista.

Trump presentó la iniciativa como una nueva fase de la presión estadounidense sobre Teherán, después de asegurar que las Fuerzas Armadas iraníes han quedado gravemente debilitadas tras los recientes enfrentamientos y que su economía se encuentra al borde del colapso.

“Esto será un DÍA D económico”, afirmó, al pedir a los aliados de Estados Unidos que se sumen al aislamiento de Irán y reiterar que su Gobierno impedirá que el país obtenga un arma nuclear.

Previamente, Trump había opinado que “quizá en algún momento” Washington y Teherán puedan retomar negociaciones para poner fin a la guerra, aunque apuntó que la actual situación en el estrecho de Ormuz “es muy buena” y que muchos petroleros lo están transitando sin problema.

“Quizás en algún momento, aunque ahora mismo creo que la situación (en Ormuz) es muy buena. Pero sí, quizás en algún momento”, respondió Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por el estado de las conversaciones después de que el alto el fuego bilateral firmado en junio expirara este pasado lunes.