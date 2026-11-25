El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una declaración de desastre para Florida, que da acceso a ayudas del Gobierno de EE.UU. a los damnificados por las inundaciones de principios de noviembre en seis condados, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Los residentes de Brevard, Indian River, St. Lucie, Martin y Palm Beach, en la costa atlántica, y de Okeechobee, en el interior, podrán pedir ayudas para alojamiento y para reparar sus casas, informó en la red social X la División de Manejo de Emergencias de Florida.

27 Fotos El Servicio Meteorológico Nacional de Miami registró hasta 15 pulgadas de lluvia en 24 horas en áreas del condado de Broward,

La FEMA costeará además una parte de los gastos de los gobiernos locales en la retirada de escombros y en las medidas de emergencia.

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El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, había pedido la declaración en una carta a Trump fechada el 9 de noviembre, en la que reportaba 2,973 viviendas afectadas según un primer recuento de los condados.

El senador republicano por Florida Rick Scott contó en X que Trump lo llamó para comunicarle que había concedido la petición.

Horas antes, la congresista demócrata por Florida Lois Frankel había reclamado en una rueda de prensa con autoridades locales que la ayuda llegara antes del festivo de este jueves.

“Cientos de familias de Florida han perdido sus casas, sus autos y sus pertenencias, y afrontan un Día de Acción de Gracias especialmente difícil”, afirmó Frankel en un comunicado tras la aprobación.

DeSantis anunció el lunes que Florida presentará otra solicitud de declaración de desastre y dijo que algunas zonas del estado habían recibido entre 380 y 510 milímetros de lluvia en la última semana.

Las agencias estatales suman casi quinientos rescates en zonas inundadas, según el gobernador.

La primera solicitud respondía a las lluvias del 1 al 3 de noviembre, que dejaron hasta 627 milímetros en el condado de Brevard, donde está Cabo Cañaveral, sin un huracán ni una tormenta tropical de por medio, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).