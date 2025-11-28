El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la felicitación con motivo del Día de Acción de Gracias para cargar contra la inmigración a la que considera “la principal causa de disfunción social del país”.

En un irónico mensaje en su red Truh Social, desea un feliz día a todos “nuestros grandes ciudadanos y patriotas estadounidenses que han sido tan generosos al permitir que nuestro país sea dividido, desorganizado, asesinado, golpeado, asaltado y ridiculizado, junto con otros países insensatos del mundo, por ser ‘Políticamente Correctos’ y simplemente ESTÚPIDOS en materia de inmigración”.

“La población extranjera oficial de Estados Unidos asciende a 53 millones de personas (según el censo), la mayoría de las cuales reciben asistencia social, provienen de países en crisis, o viven en prisiones, instituciones psiquiátricas, pandillas o cárteles de la droga”, asegura el mandatario republicano.

“Ellos y sus hijos -se queja- reciben el apoyo de enormes pagos de ciudadanos estadounidenses patriotas que, por su nobleza, no quieren quejarse abiertamente ni causar problemas de ninguna manera. Soportan lo que le ha sucedido a nuestro país, ¡pero hacerlo los está devorando!”

Para Trump, “un migrante que gana 30,000 dólares con una tarjeta de residencia recibirá aproximadamente 50,000 dólares en beneficios anuales para su familia”.

Y añade que “esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo que no existía después de la Segunda Guerra Mundial (escuelas fallidas, alta criminalidad, deterioro urbano, hospitales saturados, escasez de viviendas y grandes déficits, etc.)”.

Según el presidente estadounidense, “cientos de miles de refugiados de Somalia están tomando el control total del otrora gran estado de Minnesota. Las pandillas somalíes recorren las calles en busca de presas mientras nuestra maravillosa gente permanece encerrada en sus apartamentos y casas con la esperanza de que los dejen en paz”.

Califica además de “seriamente retrasado” al gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, quien “no hace nada, ya sea por miedo, incompetencia o ambos.

También arremete con la que denomina “la peor congresista (por Minnesota) de nuestro país, Ilhan Omar, (musulmana y de origen somalí)” de quien dice que pudo entrar “en EE. UU. ilegalmente” y “no hace más que quejarse con odio de nuestro país, su Constitución y lo ‘mal’ que la tratan, cuando su lugar de origen es una nación decadente, atrasada y plagada de crimen, que esencialmente ni siquiera es un país por falta de gobierno, ejército, policía, escuelas, etc”.

Su mensaje se produce tras haber endurecido las medidas antimigratorias en EE.UU. después de que un ciudadano afgano que llegó al país en 2021 fuera acusado de cometer el ataque armado el miércoles contra dos integrantes de la Guardia Nacional cerca de una estación de metro en Washington, una de las cuales ha muerto.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense anunció en redes sociales la suspensión con efecto inmediato de las solicitudes de inmigración de nacionales afganos, a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes".