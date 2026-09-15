Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó este martes el intento de asesinato que sufrió durante un mitin de la campaña electoral de 2024 a un “complot de los demócratas”, pese a que no hay indicios de que la Administración del entonces presidente demócrata Joe Biden estuviera involucrada.

“Todo el mundo sabe que el corrupto FBI de Joe Biden no hizo lo que debía con respecto al lunático que me disparó en Butler, Pensilvania”, escribió el republicano en su red social Truth Social.

Trump aseguró que, cuando asumió el poder el 20 de enero de 2025, la mayor parte de la información sobre el atentado “había desaparecido, estaba alterada, corrompida o simplemente se había perdido”.

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“Todo esto fue un complot de los demócratas para sacarme de las elecciones, que fracasó”, escribió el mandatario, quien consideró que el entonces director del FBI, Christopher Wray, debería “pagar las consecuencias por cómo manejó este intento de asesinato”.

El 13 de julio de 2024, Trump, entonces candidato presidencial republicano, sufrió un intento de asesinato durante un mitin electoral al aire libre en Butler, Pensilvania, cuando Thomas Matthew Crooks, de 20 años, abrió fuego desde el tejado de un edificio cercano y uno de los disparos rozó la oreja del republicano.

En el ataque murió Corey Comperatore, un asistente al mitin, mientras que Crooks fue abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

La investigación federal concluyó que Crooks actuó solo, aunque su motivación no quedó establecida de forma concluyente, y no existe evidencia pública de que el Partido Demócrata dirigiera o conociera de antemano el atentado.

La retórica de Trump contra la oposición demócrata está aumentando a medida que se acercan las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, en las que está en juego la actual mayoría republicana en el Congreso.