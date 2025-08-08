MIAMI. La administración Trump duplico a 50 millones de dólares la recompensa por la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de colaborar con los cárteles para inundar Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus despreciables crímenes”, dijo el jueves la fiscal general Pam Bondi en un video en el que anunciaba la recompensa.

Maduro fue acusado en un tribunal federal de Manhattan en 2020, durante la primera presidencia de Trump, junto con varios aliados cercanos, por cargos federales de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. En ese momento, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su detención. Posteriormente, la administración Biden aumentó la recompensa a 25 millones de dólares, la misma cantidad que Estados Unidos ofreció por la captura de Osama bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

A pesar de la cuantiosa recompensa, Maduro sigue afianzado en el poder tras desafiar a Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos que condenaron su reelección en 2024 como una farsa y reconocieron a su oponente como el presidente legítimamente electo de Venezuela.

El mes pasado, la administración Trump llegó a un acuerdo para garantizar la liberación de 10 estadounidenses encarcelados en Caracas a cambio de que Venezuela repatriara a decenas de migrantes deportados por Estados Unidos a El Salvador en el marco de la campaña de represión migratoria de la administración Trump. Poco después, la Casa Blanca dio marcha atrás y permitió a la petrolera estadounidense Chevron reanudar las perforaciones en Venezuela, que habían sido bloqueadas anteriormente por las sanciones de Estados Unidos.

Bondi dijo que el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, y afirmó que 7 millones de toneladas de cocaína incautadas habían sido rastreadas directamente hasta el líder izquierdista.

La oficina de Maduro no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.