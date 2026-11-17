Un tribunal federal de apelaciones está evaluando si puede —o si debe— intervenir en el caso de los pagos para silenciar a la examante del presidente Donald Trump, ahora que un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York ha escuchado los argumentos en su intento por anular la histórica condena.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos dedicó el lunes más de una hora a interrogar al abogado de Trump y a un fiscal estatal sobre la última intento del presidente de trasladar el caso de un tribunal estatal a uno federal, donde podría solicitar que se desestime por motivos de inmunidad. No se tomó ninguna decisión de inmediato.

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Las partes se presentaron ante el tribunal por segunda vez en 11 días, mientras Trump sigue una estrategia legal doble en un intento por lograr que se anule el veredicto de mayo de 2024. Trump fue declarado culpable de 34 delitos graves por falsificar registros comerciales con el fin de ocultar un pago de 130,000 dólares a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels.

Además de su batalla en los tribunales federales, el presidente republicano también está llevando a cabo una apelación tradicional a través del sistema judicial estatal de Nueva York, que incluyó la presentación de argumentos ante la División de Apelaciones —de nivel intermedio— el 5 de noviembre. Ese tribunal aún no se ha pronunciado.

Independientemente del resultado, Trump quedará asociado para siempre con este caso, que llegó a juicio mientras él estaba en campaña para regresar a la Casa Blanca. Trump niega haber cometido ningún delito y no se le impuso ninguna sanción. Ahora, cuando le quedan poco más de dos años de mandato, se mantiene firme en su intento por deshacerse de la dudosa distinción de ser el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito.

El abogado de Trump afirma que el caso podría llegar a la Corte Suprema

El abogado de Trump, Robert Giuffra Jr., instó el lunes a los jueces del Segundo Circuito a que emitieran una orden lo antes posible —incluso antes de redactar su fallo completo— para tomar el control del caso y detener las deliberaciones de la División de Apelaciones.

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Sin la intervención de un tribunal federal, Trump “probablemente tendrá que esperar años” a que los tribunales estatales de apelación se pronuncien antes de poder llevar el asunto ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, señaló Giuffra en una carta en la que adelantaba su argumento.

Pero el juez John M. Walker Jr., quien fue nombrado para la corte de apelaciones por su primo, el presidente George H. W. Bush, y el juez presidente Raymond J. Lohier Jr., quien fue nombrado por el presidente Barack Obama, no estaban tan seguros.

—“¿Cómo funciona eso?” preguntó Walker. “Es decir, suponiendo que estuviéramos de acuerdo contigo, ha habido un litigio en la División de Apelaciones. Se han presentado escritos ante la División de Apelaciones. ¿Todos los presentes volverán a presentar esos escritos?”

La ley federal no especifica con precisión cómo se llevaría a cabo esa medida.

Giuffra sugirió que el caso se presentaría primero ante un juez de un tribunal federal de distrito, quien adoptaría el veredicto del tribunal estatal, antes de pasar al Segundo Circuito para que se presentaran los argumentos y se tomara una decisión sobre la desestimación por motivos de inmunidad presidencial. Los escritos, dijo, seguirían siendo los mismos, aunque con portadas diferentes.

“Nos están pidiendo que adoptemos todo un mecanismo procesal que, por lo que veo, no ha sido autorizado por el Congreso en ninguna parte”, dijo Lohier.

“Creemos que está autorizado”, dijo Giuffra, y calificó una disposición de la ley que permite este tipo de solicitudes de traslado posteriores al veredicto como “una válvula de seguridad destinada precisamente a proteger contra las maniobras tácticas que se han llevado a cabo aquí”.

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Un juez federal rechazó tres veces la solicitud de traslado de Trump

Trump solicitó la intervención del Segundo Circuito después de que, en agosto, un juez federal fallara en contra del presidente por tercera vez. El juez Alvin K. Hellerstein, quien falleció el mes pasado a los 92 años, escribió en su fallo que “pagar dinero a una estrella de películas para adultos a cambio de su silencio o encubrir una situación vergonzosa no están incluidos en la inmunidad presidencial”.

Trump intentó por primera vez trasladar el caso a un tribunal federal semanas después de que fuera acusado formalmente en marzo de 2023. Lo intentó de nuevo tras su condena y la sentencia de la Corte Suprema de julio de 2024, según la cual los presidentes y ex presidentes no pueden ser procesados por actos oficiales, y los fiscales no pueden utilizar los actos oficiales como evidencia de que las acciones no oficiales fueron ilegales.

Giuffra argumentó ante los tribunales de apelación tanto estatales como federales que los fiscales utilizaron el tipo de pruebas sobre actos oficiales que posteriormente fueron descartadas por el fallo de la Suprema Corte sobre la inmunidad, incluyendo testimonios sobre sus conversaciones en el Despacho Oval, su flujo de trabajo y sus publicaciones en redes sociales.

Giuffra también cuestionó la descripción que hizo la fiscalía del pago para comprar el silencio como una contribución ilegal a la campaña electoral en virtud de la Ley Federal de Campañas Electorales, argumentando que tales acusaciones deben tratarse en un tribunal federal, no en uno estatal.

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Después de que Trump apelara la segunda denegación de Hellerstein, el Segundo Circuito ordenó al juez que reconsiderara su decisión, al considerar que no había sopesado “cuestiones importantes y relevantes” para la solicitud del presidente de trasladar el caso.

Ese panel, del que también formaba parte Lohier, afirmó que no se pronunció sobre cómo debía fallar, pero le indicó a Hellerstein que revisara minuciosamente las pruebas que, según Trump, estaban relacionadas con actos oficiales y que evaluara si Trump podía argumentar que esas acciones se llevaron a cabo como parte de sus funciones en la Casa Blanca.

Steven Wu, jefe de la división de apelaciones de la Fiscalía del Distrito de Manhattan, instó al panel del Segundo Circuito a confirmar el fallo de Hellerstein y a mantener el caso en el tribunal estatal. Argumentó que, incluso si Trump saliera victorioso, el tribunal estatal de apelaciones seguiría teniendo libertad para dictar su fallo.