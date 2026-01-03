El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este sábado el éxito de la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, según anunció a través de sus redes sociales.

En una breve entrevista telefónica concedida a The New York Times, el mandatario elogió la planificación y el despliegue de fuerzas involucradas en la acción.

“Muy buena planificación y muchísimas tropas y gente excepcionales”, afirmó Trump al diario estadounidense. “Fue una operación brillante, la verdad”, añadió, sin ofrecer mayores detalles sobre el desarrollo del operativo.

Consultado por The New York Times sobre si había solicitado autorización al Congreso estadounidense para llevar a cabo la operación, así como sobre los próximos pasos de Washington respecto a Venezuela, Trump evitó profundizar y señaló que abordaría esos asuntos en una conferencia de prensa prevista para la mañana en Mar-a-Lago.

Además, el diario estadounidense señaló que no se registraron bajas estadounidenses en la operación.

“Un funcionario estadounidense dijo que no hubo bajas estadounidenses en la operación, pero no quiso hacer comentarios sobre las bajas venezolanas”, apuntó.

Horas antes, Trump anunció la captura y extracción de Venezuela de Maduro y Flores, tras una serie de ataques llevados a cabo en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

“Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, expresó en un mensaje publicado en la red social Truth Social.

El republicano aseguró que la operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos e indicó que dará más información en una rueda de prensa este sábado a las 11:00 a.m. desde Mar-a-Lago, Florida.