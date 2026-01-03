Ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, la operación en los aeropuertos de Puerto Rico se ha visto trastocada.

Además del cierre del espacio aéreo comercial en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), los otros aeropuertos secundarios se han afectado, informó el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, el licenciado Norberto Negrón Díaz.

Detalló que la Administración Federal de Aviación (FAA), por sus siglas en inglés, determinó cerrar el espacio aéreo en el SJU hasta la 1:00 a.m. del domingo, 4 de enero.

“Cónsono con la directriz de la FAA, el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín ha cesado operaciones comerciales, tanto de pasajeros como carga, hasta la madrugada de mañana, domingo. Esto podría causar un disloque en los vuelos desde y hacia este, el principal aeropuerto en el Caribe. Ante esto, la Autoridad de los Puertos se encuentra monitoreando la situación muy de cerca”, dijo el director ejecutivo en comunicado de prensa.

Mientras, informó la cancelación de vuelos en los aeropuertos internacionales Rafael Hernández en Aguadilla y Merceditas en Ponce, así como en los regionales Fernando Ribas Dominicci, en Isla Grande; José Aponte De la Torre, en Ceiba; Benjamín Rivera, en Culebra y Antonio Rivera, en Vieques.

“Exhortamos a todos los pasajeros con vuelos hoy y mañana a contratar sus líneas aéreas con premura para conocer el estatus de sus vuelos y las contingencias que estas aerolíneas implementarán para mitigar cualquier situación”, indicó Negrón Díaz.

Indicó que la Autoridad de Puertos dará principal atención a los problemas que pueda ocasionar la determinación de la FAA de no permitir la entrada o salida de vuelos domésticos desde el aeropuerto Muñoz Marín. Informó que personal de la Autoridad de los Puertos estarán en el aeropuerto para monitorear las operaciones en dicha facilidad.

“Exhortamos a las líneas aéreas que operan desde esta facilidad aeroportuaria a tomar las medidas necesarias para mantener informados a sus pasajeros, al igual que las plataformas de mitigación que tienen para apoyar a sus pasajeros durante este evento. Desde temprano nuestro personal se encuentra evaluando la situación para asegurarnos que se cumplan con todas las disposiciones reglamentarias y en ley vigentes en la operación del aeropuerto. De igual forma, estamos estudiando las acciones a tomar cuando se levante esta orden de la FAA y como se establecerá los patrones de vuelos, tanto de salida como de llega”, señaló el funcionario.