La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, reaccionó este sábado a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro tras una acción militar de Estados Unidos.

18 Fotos El presidente Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país.

González Colón, a través de declaraciones escritas, respaldó la decisión y expresó su apoyo al pueblo venezolano.

“Es un nuevo día para Venezuela”, indicó la gobernadora subrayando la importancia de la medida liderada por Estados Unidos para poner fin al narcoterrorismo en el hemisferio y defender el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.

En sus declaraciones, la gobernadora reiteró su solidaridad con el pueblo venezolano y su esperanza de que el proceso impulse una transición ordenada, pacífica y democrática.

“Espero que este proceso permita a Venezuela reencontrarse con la libertad y la prosperidad que tanto anhela", agregó González Colón.

Asimismo, la funcionaria agradeció a los secretarios Marco Rubio y Pete Hegseth, así como a las fuerzas armadas de EE. UU., por la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó de “tirano” y destacó que debe ser llevado ante la justicia por sus acciones en contra del pueblo venezolano.

Reaccionan los presidentes legislativos

De igual manera reaccionaron los presidentes legislativos, el senador Thomas Rivera Schatz y el representante Carlos “Johnny” Méndez.

El líder senatorial reaccionó en sus ya famosos “buenos días Puerto Rico”, que pauta en las redes sociales.

“Se acabo el abuso en Venezuela y la distribución de drogas al mundo. ¡Cayó el asesino y narco Nicolás Maduro! ¡Sus secuaces en Venezuela bajo asedio y serán detenidos! ¡Aún faltan sus acólitos y amigotes de fuera de Venezuela! ¡Acá en Puerto Rico hay unos cuantos!“, aseguró

“La muerte de cualquier inocente durante este operativo es triste y lamentable. Trump liberó a Venezuela del asesino Maduro y puso un detente a la venta del veneno que el Cartel de los Soles enviaba a la juventud de Puerto Rico y el resto del mundo. ¡Muy bien Presidente Trump y la fuerza militar de los Estados Unidos de América ¡Muy bien por los venezolanos que pudieron sobrevivir a Nicolás Maduro! Venezuela se levantará con la ayuda de nuestra Nación. !COMO TIENE QUE SER!“, indicó Rivera Schatz.

Mientras, Méndez indicó que, tras ese ataque, regresa a Venezuela la democracia, la libertad de expresión sin miedo a la persecución y la libertad de congregarse para servicios religiosos sin temor a ser encarcelados

“Hoy se reinicia en Venezuela el camino hacia la democracia, la libertad de expresión sin miedo a la persecución y la libertad de congregarse para servicios religiosos sin temor a ser encarcelados. Hoy es el día que los venezolanos han anhelado por décadas, hoy es el día que se valida ;la expresión democrática de julio de 2024, cuando ese Pueblo se unió en un contundente rechazo a la narcodictadura de Nicolás Maduro”, señaló.

“La acción de los hombres y mujeres en el uniforme de las Fuerzas Armadas de nuestra nación, los Estados Unidos, han traído seguridad al Caribe, reducción en el flujo de drogas ilegales que atentan con nuestra calidad de vida y le han devuelto a los venezolanos la democracia que un régimen dictatorial les quitó”, agregó el líder cameral.

Estados Unidos lanzó esta madrugada un “ataque a gran escala” contra Venezuela en la madrugada del sábado y el presidente del país, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado del país tras meses de creciente presión por parte de Washington, en una extraordinaria operación nocturna anunciada horas después por Donald Trump en redes sociales.

Se escucharon múltiples explosiones, así como aviones volando a baja altura sobre la capital, Caracas, mientras el gobierno de Maduro acusaba inmediatamente a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. El ejecutivo venezolano calificó el operativo de “ataque imperialista” e instó a los ciudadanos a salir a la calle.