El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sabe que el mundo está pendiente de cada una de sus palabras. Ahora quiere que usted pague por ello.

Las publicaciones en redes sociales del hombre más poderoso del mundo saldrán a la venta el sábado, cuando su empresa, Truth Social, comience a ofrecer adelantos a los operadores de Wall Street dispuestos a pagar. Esta medida plantea la posibilidad de grandes beneficios para la empresa de Trump y plantea importantes interrogantes sobre el uso de información privilegiada y el aprovechamiento de un cargo público en beneficio propio.

Otras empresas de redes sociales y proveedores de medios ofrecen servicios similares de alta velocidad, pero Truth Social no solo difunde las noticias: las genera, lo que a menudo sacude los mercados cuando Trump publica cambios en las políticas sobre temas que van desde la guerra hasta la dirección del banco central y los aranceles.

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«Si se tratara del director ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa, esto sería motivo de cárcel», afirmó Irene Aldridge, directora de Able Alpha Trading, que no tiene previsto adquirir el servicio. «Tenemos a un presidente de Estados Unidos que está en primera línea de toda la acción, que toma todas las decisiones y que está revelando esto con antelación a un grupo selecto».

La empresa de Trump afirma que los críticos simplemente no son lo suficientemente capitalistas

Al ser preguntada sobre la idoneidad del nuevo servicio y sobre si los abogados de la Casa Blanca lo habían revisado, la oficina de prensa de Trump se negó a hacer comentarios y remitió las preguntas a la empresa matriz de Truth Social, que cotiza en bolsa. Dicha empresa, Trump Media & Technology, emitió un comunicado en el que arremetió contra los críticos demócratas por tergiversar el servicio «por oposición ideológica a los mercados libres o por no comprender la distinción entre información pública y no pública —o, muy posiblemente, ambas cosas—».

Trump, muy activo en sus publicaciones, ha provocado que las acciones, los bonos y las divisas se disparen o se desplomen con sus comentarios y amenazas en Internet. Esto ofrece oportunidades a los denominados operadores de alta frecuencia, que se especializan en comprar y vender en milisegundos, aprovechando pequeñas y fugaces diferencias de precio.

Ganancias abundantes apostando por el petróleo, las acciones y las divisas

Solo este mes, Trump ha amenazado en Truth Social con imponer aranceles más elevados a Canadá, poner fin a un acuerdo nuclear con Arabia Saudí y ampliar la guerra con Irán. Si lo hubieran sabido de antemano, los operadores que hubieran apostado por una caída del dólar canadiense, un descenso de las acciones del sector de la energía nuclear y una subida de los futuros del petróleo podrían haber obtenido grandes beneficios.

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«Para las grandes empresas, va a ser algo que necesitan», señaló Joe Saluzzi, cofundador de Themis Trading, quien calcula que unas 100 empresas de alta frecuencia podrían estar dispuestas a pagar por el servicio. «Es información que mueve el mercado».

Bautizado como Truth API, el servicio llega en un momento en el que estas empresas invierten más en canales de datos y servidores que evitan las conexiones a Internet más lentas mediante líneas directas a fuentes de noticias y datos. Las posibilidades de obtener beneficios son mayores que nunca gracias a la capacidad de la inteligencia artificial para leer publicaciones y artículos con mayor precisión en busca de cambios que afecten a la formación de los precios, y a la tendencia de Trump a generar noticias en Internet.

Cuando Trump hace anuncios sorpresa, los operadores se lanzan en masa

Los operadores ganan tanto cuando los precios suben como cuando bajan, y con su afición por las suspensiones, las amenazas y los giros políticos, el primer presidente de un reality show de Estados Unidos ofrece abundante contenido con potencial para mover el mercado.

Los cambios de posición resultan especialmente rentables, ya que permiten a los operadores obtener beneficios en ambos sentidos: adelantarse a las acciones que suben o bajan ante una noticia que augura algo, recoger beneficios en milésimas de segundo y, a continuación, apostar en la dirección contraria.

Además de Trump, el servicio incluirá publicaciones de otros colaboradores «de alto rango» de Truth Social, entre los que posiblemente se encuentren sus dos hijos mayores, Donald Jr. y Eric, a quienes, al igual que a su padre, los usuarios siguen muy de cerca.

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Truth Social ha afirmado que la información se facilitará a los operadores y al público en general al mismo tiempo, por lo que, en realidad, no habría ningún problema de equidad. Pero Saluzzi, de Themis Trading, crítico del comercio de alta velocidad, sostiene que eso es una cortina de humo, porque lo que importa es cuándo se reciben las publicaciones, no cuándo se difunden.

«Cualquiera que compre la información y cuente con un sistema diseñado para procesarla podrá actuar más rápido que usted y que yo», señaló Saluzzi, y añadió, refiriéndose a quienes suelen comprar pequeñas cantidades de acciones: «El perdedor siempre es el inversor minorista».

Trump publica un mensaje sobre una empresa que le gusta y las acciones suben

Más allá de las primicias políticas, en los últimos meses ha surgido otra razón para suscribirse: Trump está publicando más información sobre empresas que cotizan en bolsa, elogiando a aquellas que le gustan de una forma que desata oleadas de compras.

«El hecho de promocionar empresas concretas… obviamente, Wall Street querría saberlo antes que nadie», comentó Dylan Hedler-Gaudette, experto en normas federales de ética del grupo de vigilancia Project on Government Oversight. «Es un auténtico desastre».

En abril, poco después de que Trump elogiara a Palantir Technologies en una publicación en la que mencionaba su símbolo bursátil, el precio subió brevemente más de lo que lo había hecho en todo un año. Más tarde, ese mismo mes, Trump publicó: «Enhorabuena a Intel por hacer un trabajo tan excelente», y la acción subió de inmediato en las operaciones posteriores al cierre.

No está claro qué empresas se están suscribiendo al canal. Al ser consultadas para que hicieran comentarios, ninguna de la media docena de empresas de alta velocidad más conocidas, como Citadel Securities y XTX Markets, respondió. Bastaría con que tres de ellas se suscribieran con la tarifa de 100 000 dólares al mes para duplicar los ingresos de Trump Media, que declaró haber ingresado 3,7 millones de dólares el año pasado.

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Trump Media necesita clientes con mucho dinero

La empresa puede sacar partido a su negocio.

Las acciones de la empresa matriz de Truth Social se han desplomado un 75 % desde que Trump asumió el cargo el año pasado, mientras que la empresa sigue registrando pérdidas de cientos de millones a pesar de que el presidente contribuye a impulsar el tráfico hacia su página web al publicar allí decisiones importantes.

De hecho, el presidente publica noticias en Truth Social con tanta frecuencia que la oficina de prensa de la Casa Blanca incluye sus publicaciones en un correo electrónico cuando responde a las preguntas de los medios que buscan detalles sobre las políticas. Si sus publicaciones aún no están disponibles, a veces se les dice a los periodistas: «Esperen al Truth» («verdad» en inglés).

Se avecina otro problema para Truth Social si los demócratas toman el control del Congreso y ponen en marcha investigaciones, tal y como prometió la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren en un comunicado el viernes en el que arremetió específicamente contra el nuevo servicio: «Llevaremos ante el Congreso a los responsables de esta corrupción descarada para que rindan cuentas ante el pueblo estadounidense».

Sin embargo, si la empresa sigue acumulando pérdidas, hay quien prevé que el presidente irá más allá y utilizará aún más la plataforma para hacer anuncios políticos.

«Eso va a ocurrir, sin lugar a dudas», advirtió Craig Holman, lobista del grupo de buen gobierno Public Citizen. «Trump sabe cómo vender productos».

Los periodistas de AP Will Weissert y Josh Boak colaboraron desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.