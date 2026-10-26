Trump comenta sobre el trasero de Nicki Minaj durante un mitin: “Es imposible no fijarse”
La rapera viajó con Trump en el Air Force One.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó sobre el trasero de la rapera Nicki Minaj durante un mitin celebrado este domingo en Michigan, en apoyo al candidato republicano al Senado Mike Rogers.
“Por cierto, hace un rato he visto un culo de infarto, el de Nicki Minaj. Eso… es imposible no fijarse. Es impresionante. Es imposible no fijarse”, expresó Trump durante su intervención.
El mandatario hizo el comentario mientras participaba en la actividad política en respaldo a Rogers.
“Vale, voy a volver a mi historia. Espero que Nicki no se haya ofendido, pero nos encanta Nicki. Lleva mucho tiempo con nosotros”, añadió Trump.
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Nicki Minaj viajó junto a Trump en el avión presidencial, el Air Force One, rumbo a Michigan, donde acompañó al mandatario en el mitin. La rapera ha expresado públicamente su respaldo al presidente y, durante el viaje, elogió sus políticas en un video difundido en redes sociales. En enero de este año, también aseguró haber recibido una “tarjeta dorada” de Trump.
El programa Trump Gold Card ofrece a extranjeros una vía acelerada para obtener la residencia permanente en Estados Unidos a cambio de una contribución de $1 millón, además de una tarifa de procesamiento de $15,000 y la aprobación de una verificación de antecedentes.