El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos atacó otra pequeña embarcación que, según él, transportaba drogas en aguas cercanas a Venezuela.

El mandatario republicano dijo el martes, en una publicación en redes sociales, que seis personas que iban a bordo murieron en el ataque y que ninguna fuerza estadounidense resultó herida. Este es el quinto ataque letal en el Caribe desde que la administración Trump declaró que trataría a presuntos narcotraficantes como combatientes ilegales que deben ser enfrentados con fuerza militar.

En el Capitolio crece la frustración con la administración entre miembros de ambos partidos. Algunos republicanos están pidiendo más información a la Casa Blanca sobre la justificación legal y los detalles de los ataques. Los demócratas argumentan que los ataques violan la legislación estadounidense e internacional.

Trump señaló que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el ataque el martes por la mañana y difundió un video del mismo, como lo ha hecho en ocasiones anteriores.

Según Trump, el ataque se realizó en aguas internacionales y la “Inteligencia” confirmó que la embarcación traficaba narcóticos, estaba vinculada a “redes narcoterroristas” y transitaba por una ruta conocida de tráfico de drogas.

La semana pasada, el Senado votó una resolución sobre poderes de guerra que habría prohibido a la administración Trump realizar estos ataques sin autorización específica del Congreso, pero la medida no fue aprobada.

En un memorando al Congreso obtenido por The Associated Press, la administración Trump afirmó que había “determinado que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas” y que Trump ordenó al Pentágono “llevar a cabo operaciones contra ellas conforme al derecho de los conflictos armados”.