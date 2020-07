Washington. El presidente Donald Trump llamó a Roger Stone para informarle a su confidente político de toda la vida que conmutaría su sentencia por crímenes relacionados con la investigación de Rusia, dijo Stone a The Associated Press el viernes, pocos días antes de que se presentara a prisión.

La Casa Blanca luego confirmó la conmutación de la sentencia en un comunicado, diciendo que Stone fue víctima del "engaño" de Rusia.

La medida, aunque no es un perdón completo, seguramente alarmará a los críticos que durante mucho tiempo protestaron contra las repetidas intervenciones del presidente en el sistema de justicia de la nación.

"El presidente me dijo que pensaba que mi juicio había sido injusto", dijo Stone a la AP en una llamada telefónica desde Fort Lauderdale, Florida. Stone dijo que expresó su gratitud y estaba haciendo estallar Champagne.

Stone había sido sentenciado en febrero a tres años y cuatro meses de prisión por mentirle al Congreso, ser testigo de la manipulación y obstrucción de la investigación de la Cámara sobre si la campaña de Trump coludió con Rusia para ganar las elecciones de 2016. Estaba programado para presentarse en prisión el martes.

Una conmutación no borraría las condenas por delitos graves de Stone de la misma manera que lo haría un perdón, pero como resultado lo protegería de cumplir la pena de prisión.

La acción, que Trump había presagiado en los últimos días, refleja su rabia persistente por la investigación de Rusia y es un testimonio de su convicción de que él y sus asociados fueron maltratados por agentes y fiscales. Su administración ha estado ansioso por reescribir la narrativa de la investigación de Rusia del abogado especial Robert Mueller, y el propio Departamento de Justicia de Trump se movió en mayo para desestimar el caso penal contra el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn.

Stone, por su parte, había sido abierto sobre su deseo de perdón o conmutación, pidiendo la ayuda del presidente en una serie de publicaciones de Instagram en las que mantenía que su vida podría estar en peligro si era encarcelado durante una pandemia. Recientemente había tratado de posponer su fecha de rendición meses después de recibir una breve extensión del juez.

Trump se había insertado públicamente repetidamente en el caso de Stone, incluso justo antes de la sentencia de Stone, cuando sugirió en un tweet que Stone estaba siendo sometido a un estándar diferente al de varios demócratas prominentes. Dijo que la condena "debería ser desechada" y calificó la recomendación de sentencia inicial del Departamento de Justicia como "horrible y muy injusta".

“¡No puedo permitir este error judicial!” el escribió.

Stone, un personaje político más grande que la vida que abrazó su reputación como un tramposo sucio, fue el sexto asesor o asesor de Trump que fue condenado por cargos presentados como parte de la investigación de Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Amigo de Trump y asesor informal durante mucho tiempo, Stone se jactó durante la campaña de que estuvo en contacto con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a través de un intermediario de confianza e insinuó el conocimiento interno de los planes de WikiLeaks para lanzar más de 19,000 correos electrónicos pirateados desde los servidores de los demócratas. Comité Nacional

Pero Stone negó haber actuado mal y constantemente criticó el caso en su contra por motivarlo políticamente. No tomó la posición durante su juicio, no habló en su sentencia, y sus abogados no llamaron a ningún testigo en su defensa.

Trump también apuntó a los involucrados en el caso. Retweeteó un comentario del comentarista de Fox News Andrew Napolitano de que el jurado parecía haber sido parcial contra Trump, y llamó a la jueza Amy Berman Jackson por su nombre, diciendo que "casi cualquier juez en el país" anularía la condena.

Los tuits continuaron incluso después de que Trump obtuvo una reprimenda pública de su propio fiscal general, William Barr, quien dijo que los comentarios del presidente estaban "haciéndole imposible" hacer su trabajo. Barr estaba tan enojado que le dijo a la gente que estaba considerando renunciar por el asunto.

Los fiscales originalmente habían recomendado que Stone cumpliera entre siete y nueve años en una prisión federal. Pero, en un movimiento muy inusual, Barr revocó esa decisión después de un tuit de Trump y recomendó un castigo más indulgente, lo que provocó una mini revuelta dentro del Departamento de Justicia, con todo el equipo de la fiscalía renunciando al caso.

Los funcionarios del departamento han negado con vehemencia que Barr haya respondido a las críticas de Trump y han insistido en que no hubo contacto con la Casa Blanca sobre la decisión. Barr también ha señalado que el juez, al imponer una sentencia de 40 meses, había acordado con él que la recomendación original de la sentencia era excesiva.

Barr, quien fue fiscal general durante el juicio de Stone el otoño pasado, dijo que la acusación estaba justificada y que el Departamento de Justicia no apoyó el esfuerzo más reciente de Stone para posponer su fecha de rendición. Aunque el Departamento de Justicia expresó su preocupación por el manejo del caso de Flynn, incluidas las irregularidades de su entrevista con el FBI, los fiscales no señalaron problemas o problemas similares con el procesamiento de Stone.